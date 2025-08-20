뉴스7(창원)

원전 1기당 1조 원…경남 원전업계 영향은?

입력 2025.08.20 (19:19) 수정 2025.08.20 (19:27)

[앵커]

26조 원 규모의 체코 두코바니 원전 수주를 둘러싼 '굴욕 수주' 논란에 경남지역 원전업계도 촉각을 곤두세우고 있습니다.

원전 수출의 채산성이 떨어지면, 단가를 낮출 수도 있는데, 지역 업체에 피해가 고스란히 전가될 수 있다는 지적입니다.

조미령 기자의 보도입니다.

[리포트]

지난해 7월 한국수력원자력이 체코 원전의 우선협상자로 선정되면서 일감 수주에 기대감이 커졌던 경남의 원전업계,

하지만, 지나치게 불리한 조건을 담은 합의문이 알려지면서 된서리를 맞고 있습니다.

원전 1기를 수출할 때마다 물품·용역 구매와 기술 사용료로 미국 웨스팅하우스에 최소 1조 원을 주고, 차세대 원전인 소형모듈원전, SMR을 독자 개발해 수출할 때도 웨스팅하우스의 기술 검증을 거치기로 한다는 조건입니다.

계약 기간도 50년!

두산에너빌리티 등 시공사들까지 수익성 악화와 일정 지연 등 손실을 떠안을 가능성이 제기됩니다.

당장, 웨스팅하우스의 하청기업으로 전락하는 것 아니냐는 우려가 나옵니다.

[김정호/국회의원 : "수주했다 하더라도 웨스팅하우스에 일종에 상납해야 되는 거죠. 그게 10% 정도 됩니다. 전체 수주 금액의 10%만큼 채산성이 떨어지는 거죠. 그렇게 되면 저단가로 수주를 하거나, 수주를 못 하거나."]

경남 지역 원전업계는 여파를 지켜보겠다는 분위기입니다.

특히 두산에너빌리티는 아직 한수원과 계약을 하지 않았고, 납품하는 주기기는 기술 사용료 지급 대상이 아니라는 입장입니다.

[두산에너빌리티 관계자/음성변조 : "1기당 1조 원을 떼버리고 나면 우리의 몫이나 이익이 줄지 않을까 걱정하시는데, 저희가 주로 납품하는 건 주기기 관련 부분들이다 보니까 영향을 미치는 건 거의 없을 것 같아요."]

또, 이번 협정을 바탕으로 미국과 협력해 세계 원전시장을 공략하는 효과가 있다는 지적도 제기됩니다.

협정 과정에 대해 국정조사와 감사원 감사 청구가 추진되고 있어, 원전 업계에 어떤 파장이 있을지도 관심입니다.

KBS 뉴스 조미령입니다.

영상편집:김대현

