뉴스7(창원)

‘거제-통영 고속도로’ 예타 통과…2035년 준공 예상

입력 2025.08.20 (19:28) 수정 2025.08.20 (19:40)

'거제-통영 고속도로' 건설 사업이 오늘(20일) 기획재정부 예비타당성조사를 최종 통과했습니다.

총사업비 1조 5천억 원이 투입될 '거제-통영 고속도로'는 통영 용남면에서 거제 상문동까지 20.9km 왕복 4차로로, 이르면 2028년 착공해 2035년쯤 준공될 것으로 예상됩니다.

'거제-통영 고속도로' 건설 사업이 오늘(20일) 기획재정부 예비타당성조사를 최종 통과했습니다.

총사업비 1조 5천억 원이 투입될 '거제-통영 고속도로'는 통영 용남면에서 거제 상문동까지 20.9km 왕복 4차로로, 이르면 2028년 착공해 2035년쯤 준공될 것으로 예상됩니다.
