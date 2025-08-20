을지연습 실제 훈련 남원서 실시…“지역 안보 점검”

동영상 고정 취소

2025년 을지연습 실제 훈련을 오늘(20일) 오후 남원종합스포츠타운에서 실시했습니다.



이번 훈련은 테러범이 스포츠타운을 점령한 상황을 가정해 위기 상황 전파를 시작으로 군 특임대와 경찰 특공대의 건물 진입, 미상 드론 출연과 폭발물 대응, 부상자 이송 등의 단계로 진행했습니다.



이번 훈련은 민·관·군·경의 유기적인 협력 체계를 강화하기 위해 전북도와 전북경찰청과 제35사단 등 모두 7개 기관이 참여해 지역 안보 역량을 종합적으로 점검했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!