뉴스7(전주)

[이슈K] ‘전북형 반할 주택’ 본격 추진…기대는?

입력 2025.08.20 (19:33) 수정 2025.08.20 (20:22)

[앵커]

이슈K 시간입니다.

농어촌 지역을 중심으로 인구감소와 저출산에 대응하기 위해 전북도가 '전북형 반할주택' 사업을 본격 추진하는데요,

2031년까지 총 500세대를 공급한다는 게 골자죠 우선 남원, 장수, 임실에 각각 100세대씩 총 300세대를 추진하는데요,

천영평 전북도 기획조정실장과 함께 이 문제 짚어보겠습니다.

어서 오십시오.

어제 전북도와 남원시, 장수군, 임실군과 전북형 반할주택 건립을 위한 업무협약을 했는데요.

정확한 내용이 무엇인가요?

[앵커]

전북형 반할주택, 지난 2월에 장수군이 가장 먼저 공모에 선정됐었죠.

그러다 남원시와 임실군까지 뛰어든 건데, 이번에 남원시와 임실군까지 선정한 특별한 이유가 있는지요?

[앵커]

다른 지역에는 천원주택 같은 다양한 정책들이 있는데요.

‘전북형 반할주택'만의 차별화된 장점이 있는지요?

[앵커]

그렇다면 반할주택의 주거환경은 다른 임대주택과 어떤 차이가 있는지 구체적으로 말씀해 주시기 바랍니다.

[앵커]

사실, 전주 역시 63만 아래로 인구가 줄면서 특히 청년 유출이 집중되고 있는데요,

전주는 어떤 정책을 준비하고 계십니까?

[앵커]

네 여기까지 듣겠습니다.

고맙습니다.

