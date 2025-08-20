[여기는 진주] 하동군, ‘대송산단 계약금 반환’ 항소심 일부 패소 외

동영상 고정 취소

하동군이 대송 산업단지 계약금 반환 청구 항소심에서 원고인 '케이비아이텍'에게 27억 원을 지급하라는 판결이 나왔습니다.



부산고법은 하동군이 2020년부터 대송산단 터를 매입한 점을 들어 채무 변제 지위를 승계한 것으로 판단했습니다.



이에 따라 하동군은 계약금과 이자 등 32억 원을 우선 지급하고, 법률 검토를 거쳐 대법원에 상고할 계획입니다.



사천시, ‘서부권 공공 산후조리원’ 설계 공모



사천시가 향촌동 옛 어린이 교통체험장 터에 건립할 공공 산후조리원의 설계를 공모합니다.



서부권에서 처음으로 건립하는 공공 산후조리원에는 지방소멸 대응기금 등 68억 원이 투입되며, 2027년 준공이 목표입니다.



‘사천공항 국제공항 승격’ 토론회, 다음 달 열려



사천공항 국제공항 승격과 확장을 위한 정책 토론회가 다음 달 1일 국회 의원회관에서 열립니다.



경상남도와 사천시가 공동 주관하는 이번 토론회에는 사천공항의 인프라 확장과 국제선 취항 등 7차 공항개발 종합계획 반영을 위한 전략과 과제를 논의합니다.



경남문화예술회관, 26일부터 ‘형상과 상상’ 조각전



경남문화예술회관이 오는 26일부터 다음 달 28일까지 '형상과 상상' 야외 조각전을 엽니다.



진주 남강을 배경으로 펼쳐지는 이번 야외 조각전에는 경남의 조형 작가 14명이 스테인리스 스틸과 나무, 철 등 다양한 재질로 창작한 작품 24점을 선보입니다.



