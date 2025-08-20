[간추린 경남] 경상남도, 베트남·일본 관련 기업 ‘합동 투자유치’ 외

동영상 고정 취소

경상남도가 경남의 일본 투자기업 39곳과 베트남 진출 기업 19곳을 대상으로 시·군과 함께 투자 유치에 나섭니다.



경상남도와 각 시·군은 다음 달까지 기업별 투자 동향을 파악하고, 국내 복귀와 외국인 투자 혜택을 안내하는 맞춤형 상담을 진행할 계획입니다.



교육청 “아이톡톡 일시 접속장애…정보유출 없어”



경남교육청은 빅데이터·인공지능(AI) 학습 플랫폼 '아이톡톡'에서 일시적인 접속 장애가 발생했다고 밝혔습니다.



교육청은 "용역업체 조작 실수로 지난 18일 비밀번호가 초기화됐지만, 개인정보 유출이나 데이터 훼손과 같은 2차 피해는 없었다"고 밝혔습니다.



‘낙동강 조류 경보제’ 개편…“채수 당일 경보 발표”



환경부가 낙동강 조류 경보제 운영 방식을 개선합니다.



환경부는 강물 시료 채수 장소를 기존 취수구 상류 2~4km 지점에서 취수구 50m 이내로 변경하고, 이달 말부터 시료 채수 당일 분석을 마쳐 경보를 발표합니다.



창원시, 26일 ‘누비전’ 추가 발행…373억 원 규모



창원시가 오는 26일과 27일 이틀 동안 창원사랑상품권 '누비전'을 추가 발행합니다.



발행 규모는 종이형 100억 원, 모바일형 273억 6천만 원 등 373억 6000만 원으로, 1인당 구매 한도는 20만 원, 할인율은 7%입니다.



경남농관원, ‘휴가철 원산지 위반’ 57곳 적발



농산물품질관리원 경남지원이 휴가철 부울경 유명 해수욕장과 계곡 주변 음식점 등에서 원산지 표시 위반 57곳을 적발했습니다.



위반 품목은 배추김치가 23건으로 가장 많고 돼지고기와 닭고기 순이었으며, 농관원은 원산지를 거짓 표시한 업체 49곳을 검찰에 송치하고, 미표시 업체 8곳에 과태료를 부과할 예정입니다.



창원시 “봉암 연립주택 주민 이주 등 대책 마련”



창원시가 봉암 연립주택 붕괴 위기와 관련해, 주민 이주 지원 등 대책 마련에 나섰습니다.



창원시는 긴급안전점검을 진행하고, 점검 결과에 따라 대책반을 구성해 주민 이주를 지원하겠다고 밝혔습니다.



1982년에 완공된 봉암연립주택은 안전유지 D등급으로, 콘크리트 외벽 일부가 붕괴하는 등 사고가 이어지고 있습니다.



