뉴스7(창원)

[간추린 경남] 경상남도, 베트남·일본 관련 기업 ‘합동 투자유치’ 외

입력 2025.08.20 (20:03) 수정 2025.08.20 (20:27)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[여기는 진주] 하동군, ‘대송산단 계약금 반환’ 항소심 일부 패소 외

[여기는 진주] 하동군, ‘대송산단 계약금 반환’ 항소심 일부 패소 외
[현장속으로] “수해복구 자원봉사, 혼자 와도 괜찮아요”

[현장속으로] “수해복구 자원봉사, 혼자 와도 괜찮아요”

다음
경상남도가 경남의 일본 투자기업 39곳과 베트남 진출 기업 19곳을 대상으로 시·군과 함께 투자 유치에 나섭니다.

경상남도와 각 시·군은 다음 달까지 기업별 투자 동향을 파악하고, 국내 복귀와 외국인 투자 혜택을 안내하는 맞춤형 상담을 진행할 계획입니다.

교육청 “아이톡톡 일시 접속장애…정보유출 없어”

경남교육청은 빅데이터·인공지능(AI) 학습 플랫폼 '아이톡톡'에서 일시적인 접속 장애가 발생했다고 밝혔습니다.

교육청은 "용역업체 조작 실수로 지난 18일 비밀번호가 초기화됐지만, 개인정보 유출이나 데이터 훼손과 같은 2차 피해는 없었다"고 밝혔습니다.

‘낙동강 조류 경보제’ 개편…“채수 당일 경보 발표”

환경부가 낙동강 조류 경보제 운영 방식을 개선합니다.

환경부는 강물 시료 채수 장소를 기존 취수구 상류 2~4km 지점에서 취수구 50m 이내로 변경하고, 이달 말부터 시료 채수 당일 분석을 마쳐 경보를 발표합니다.

창원시, 26일 ‘누비전’ 추가 발행…373억 원 규모

창원시가 오는 26일과 27일 이틀 동안 창원사랑상품권 '누비전'을 추가 발행합니다.

발행 규모는 종이형 100억 원, 모바일형 273억 6천만 원 등 373억 6000만 원으로, 1인당 구매 한도는 20만 원, 할인율은 7%입니다.

경남농관원, ‘휴가철 원산지 위반’ 57곳 적발

농산물품질관리원 경남지원이 휴가철 부울경 유명 해수욕장과 계곡 주변 음식점 등에서 원산지 표시 위반 57곳을 적발했습니다.

위반 품목은 배추김치가 23건으로 가장 많고 돼지고기와 닭고기 순이었으며, 농관원은 원산지를 거짓 표시한 업체 49곳을 검찰에 송치하고, 미표시 업체 8곳에 과태료를 부과할 예정입니다.

창원시 “봉암 연립주택 주민 이주 등 대책 마련”

창원시가 봉암 연립주택 붕괴 위기와 관련해, 주민 이주 지원 등 대책 마련에 나섰습니다.

창원시는 긴급안전점검을 진행하고, 점검 결과에 따라 대책반을 구성해 주민 이주를 지원하겠다고 밝혔습니다.

1982년에 완공된 봉암연립주택은 안전유지 D등급으로, 콘크리트 외벽 일부가 붕괴하는 등 사고가 이어지고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [간추린 경남] 경상남도, 베트남·일본 관련 기업 ‘합동 투자유치’ 외
    • 입력 2025-08-20 20:03:16
    • 수정2025-08-20 20:27:47
    뉴스7(창원)
경상남도가 경남의 일본 투자기업 39곳과 베트남 진출 기업 19곳을 대상으로 시·군과 함께 투자 유치에 나섭니다.

경상남도와 각 시·군은 다음 달까지 기업별 투자 동향을 파악하고, 국내 복귀와 외국인 투자 혜택을 안내하는 맞춤형 상담을 진행할 계획입니다.

교육청 “아이톡톡 일시 접속장애…정보유출 없어”

경남교육청은 빅데이터·인공지능(AI) 학습 플랫폼 '아이톡톡'에서 일시적인 접속 장애가 발생했다고 밝혔습니다.

교육청은 "용역업체 조작 실수로 지난 18일 비밀번호가 초기화됐지만, 개인정보 유출이나 데이터 훼손과 같은 2차 피해는 없었다"고 밝혔습니다.

‘낙동강 조류 경보제’ 개편…“채수 당일 경보 발표”

환경부가 낙동강 조류 경보제 운영 방식을 개선합니다.

환경부는 강물 시료 채수 장소를 기존 취수구 상류 2~4km 지점에서 취수구 50m 이내로 변경하고, 이달 말부터 시료 채수 당일 분석을 마쳐 경보를 발표합니다.

창원시, 26일 ‘누비전’ 추가 발행…373억 원 규모

창원시가 오는 26일과 27일 이틀 동안 창원사랑상품권 '누비전'을 추가 발행합니다.

발행 규모는 종이형 100억 원, 모바일형 273억 6천만 원 등 373억 6000만 원으로, 1인당 구매 한도는 20만 원, 할인율은 7%입니다.

경남농관원, ‘휴가철 원산지 위반’ 57곳 적발

농산물품질관리원 경남지원이 휴가철 부울경 유명 해수욕장과 계곡 주변 음식점 등에서 원산지 표시 위반 57곳을 적발했습니다.

위반 품목은 배추김치가 23건으로 가장 많고 돼지고기와 닭고기 순이었으며, 농관원은 원산지를 거짓 표시한 업체 49곳을 검찰에 송치하고, 미표시 업체 8곳에 과태료를 부과할 예정입니다.

창원시 “봉암 연립주택 주민 이주 등 대책 마련”

창원시가 봉암 연립주택 붕괴 위기와 관련해, 주민 이주 지원 등 대책 마련에 나섰습니다.

창원시는 긴급안전점검을 진행하고, 점검 결과에 따라 대책반을 구성해 주민 이주를 지원하겠다고 밝혔습니다.

1982년에 완공된 봉암연립주택은 안전유지 D등급으로, 콘크리트 외벽 일부가 붕괴하는 등 사고가 이어지고 있습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

창원-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…<br>‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니
[단독] 특검도 ‘시계 영상’ 확인 …김 여사, 또 거짓 해명했나

[단독] 특검도 ‘시계 영상’ 확인 …김 여사, 또 거짓 해명했나
한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”

한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”
[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례

[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.