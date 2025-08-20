[날씨] 부산 내일 소나기…“우산 꼭 챙기세요”

동영상 고정 취소

오늘도 덥고 습한 하루였죠.



최고 기온은 32도를 웃돌았는데요.



오늘 밤에도 부산을 포함한 많은 지역에서 열대야가 나타나겠습니다.



전국 곳곳으론 폭염특보가 확대 강화되고 있는 가운데, 부산에선 폭염경보가 이어지고 있습니다.



내일은 우산도 잊지 마시기 바랍니다.



대기 불안정으로 인해 곳곳으로는 소나기구름이 만들어지겠습니다.



소나기의 양은 적게는 5mm, 많게는 60mm가 예상되고요.



천둥번개가 치는 등 요란하겠습니다.



또 지역별로 강수량의 편차나 강도가 다르겠습니다.



주 후반에는 별다른 비 예보 없이 하늘에 구름만 많겠습니다.



다가오는 토요일은 더위가 물러간다는 절기 처서인데요.



낮 기온이 34도 안팎을 보이며 무덥겠습니다.



습도가 높아서 체감온도는 이보다 1~2도가량 더 높겠습니다.



물결은 먼 바다에서 최고 3.5미터까지 다소 높게 일겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



