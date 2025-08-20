뉴스7(부산)

[날씨] 부산 내일 소나기…“우산 꼭 챙기세요”

입력 2025.08.20 (19:37) 수정 2025.08.20 (20:14)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[키워드이슈] 명품

[키워드이슈] 명품
[뉴스7 부산 클로징]

[뉴스7 부산 클로징]

다음
오늘도 덥고 습한 하루였죠.

최고 기온은 32도를 웃돌았는데요.

오늘 밤에도 부산을 포함한 많은 지역에서 열대야가 나타나겠습니다.

전국 곳곳으론 폭염특보가 확대 강화되고 있는 가운데, 부산에선 폭염경보가 이어지고 있습니다.

내일은 우산도 잊지 마시기 바랍니다.

대기 불안정으로 인해 곳곳으로는 소나기구름이 만들어지겠습니다.

소나기의 양은 적게는 5mm, 많게는 60mm가 예상되고요.

천둥번개가 치는 등 요란하겠습니다.

또 지역별로 강수량의 편차나 강도가 다르겠습니다.

주 후반에는 별다른 비 예보 없이 하늘에 구름만 많겠습니다.

다가오는 토요일은 더위가 물러간다는 절기 처서인데요.

낮 기온이 34도 안팎을 보이며 무덥겠습니다.

습도가 높아서 체감온도는 이보다 1~2도가량 더 높겠습니다.

물결은 먼 바다에서 최고 3.5미터까지 다소 높게 일겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [날씨] 부산 내일 소나기…“우산 꼭 챙기세요”
    • 입력 2025-08-20 19:37:31
    • 수정2025-08-20 20:14:22
    뉴스7(부산)
오늘도 덥고 습한 하루였죠.

최고 기온은 32도를 웃돌았는데요.

오늘 밤에도 부산을 포함한 많은 지역에서 열대야가 나타나겠습니다.

전국 곳곳으론 폭염특보가 확대 강화되고 있는 가운데, 부산에선 폭염경보가 이어지고 있습니다.

내일은 우산도 잊지 마시기 바랍니다.

대기 불안정으로 인해 곳곳으로는 소나기구름이 만들어지겠습니다.

소나기의 양은 적게는 5mm, 많게는 60mm가 예상되고요.

천둥번개가 치는 등 요란하겠습니다.

또 지역별로 강수량의 편차나 강도가 다르겠습니다.

주 후반에는 별다른 비 예보 없이 하늘에 구름만 많겠습니다.

다가오는 토요일은 더위가 물러간다는 절기 처서인데요.

낮 기온이 34도 안팎을 보이며 무덥겠습니다.

습도가 높아서 체감온도는 이보다 1~2도가량 더 높겠습니다.

물결은 먼 바다에서 최고 3.5미터까지 다소 높게 일겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…<br>‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니
[단독] 특검도 ‘시계 영상’ 확인 …김 여사, 또 거짓 해명했나

[단독] 특검도 ‘시계 영상’ 확인 …김 여사, 또 거짓 해명했나
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장
‘케데헌’ 감독 만난 이 대통령 “한국 문화의 힘 제대로 보여줄 기회 시작”

‘케데헌’ 감독 만난 이 대통령 “한국 문화의 힘 제대로 보여줄 기회 시작”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.