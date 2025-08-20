[키워드이슈] 명품

동영상 고정 취소

최근 우리 사회를 뜨겁게 달군 이슈가 있습니다.



바로 명품입니다.



전 영부인에게 전달된 명품 목걸이와 가방, 시계가 생소한 상표와 함께 가격이 알려지면서 논란의 중심에 섰습니다.



목걸이는 6천만 원대, 시계는 3천만 원이 넘는 것으로 알려지면서 단순한 사건을 넘어 우리 사회의 명품 소비 문화를 돌아보게 만들고 있습니다.



그렇다면 명품의 기준은 무엇일까요.



단순히 비싸다는 것만은 아닙니다.



뛰어난 품질과 장인정신, 오랜 역사와 브랜드 스토리, 그리고 희소성까지 더해져야 비로소 명품이라 불립니다.



여기에 독창적인 디자인, 사회적 지위와 정체성을 상징하는 의미까지 담기며, 명품은 이제 하나의 문화가 됐습니다.



우리나라는 이미 '명품공화국' 이라 불릴 만큼 세계적으로 손꼽히는 명품 소비국입니다.



지난 2월, 백화점 명품 매장 앞에는 문 열기 전부터 긴 줄이 이어졌습니다.



까르띠에, 티파니 같은 브랜드들이 가격 인상을 예고하자, 하루라도 더 빨리 사기 위해 '오픈런'을 감수한 겁니다.



실제로 까르띠에와 반클리프 아펠 등을 운영하는 리치몬트코리아의 국내 매출은 지난해 1조 8천억 원.



4년 전보다 1조 원이나 늘었습니다.



주목할 점은 초고가 전략을 고수한 브랜드들이 더 잘 팔린다는 겁니다.



경기 둔화로 중위권 브랜드의 성장은 주춤한 반면, '에루샤'로 불리는 초고가 브랜드의 매출은 여전히 견고합니다.



사람들이 명품에 끌리는 이유는 다양합니다.



나 자신에 대한 보상, 희소한 소유의 만족감, 성취와 자존감을 확인하는 도구이기도 하죠.



하지만 이런 심리가 과열되면 사회적 갈등을 낳기도 합니다.



청소년들 사이에선 명품 여부로 서열이 갈리고, 왜곡된 소비관이 자리잡기도 합니다.



명품은 샀지만 밥값은 없는 '옷푸어'라는 신조어가 생긴 것도 이런 현실을 보여줍니다.



사회학자들은 명품 소비를 '구별짓기'라고 설명합니다.



신분제가 사라진 현대 사회에서 명품이 일종의 '경제적 신분증명서' 역할을 한다는 겁니다.



때로는 사치품으로 불리기도 하는 명품은 하나의 소비 형태일 뿐입니다.



그러나 그것이 품격 있는 소비로 이어지고 있는지, 지금 다시 생각해 볼 때입니다.



