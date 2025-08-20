대구 도시건설본부 감사…23건 행정 처분
입력 2025.08.20 (19:39) 수정 2025.08.20 (19:51)
대구시 도시건설본부가 최근 대구시 감사위원회 종합 감사에서 23건의 행정 처분을 받았습니다.
대구 도시건설본부는 자격이 없는 품질 관리자를 시설 공사에 배치하거나 건설폐기물 재활용 실적 보고서를 제출하지 않는 등 각종 사업을 부실하게 관리·감독을 한 점을 지적받았습니다.
또 일부 공사비를 부당하게 집행하거나 직원의 연가 보상비를 과다 지급해 예산 낭비를 초래한 것으로 확인됐습니다.
대구 도시건설본부 감사…23건 행정 처분
입력 2025-08-20 19:39:47
수정2025-08-20 19:51:59
