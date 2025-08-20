대구 도시건설본부 감사…23건 행정 처분

동영상 고정 취소

대구시 도시건설본부가 최근 대구시 감사위원회 종합 감사에서 23건의 행정 처분을 받았습니다.



대구 도시건설본부는 자격이 없는 품질 관리자를 시설 공사에 배치하거나 건설폐기물 재활용 실적 보고서를 제출하지 않는 등 각종 사업을 부실하게 관리·감독을 한 점을 지적받았습니다.



또 일부 공사비를 부당하게 집행하거나 직원의 연가 보상비를 과다 지급해 예산 낭비를 초래한 것으로 확인됐습니다.



