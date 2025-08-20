뉴스7(광주)

[날씨] 광주·전남 계속되는 폭염…내일 강한 소나기

입력 2025.08.20 (19:41) 수정 2025.08.20 (19:58)

8월 말을 향해 가고 있지만, 폭염이 쉽게 누그러지지 않고 있습니다.

광주 전남 대부분 지역에 폭염 경보가 발효 중인데요,

내일도 광주와 구례 34도, 장성 35도 등으로 매우 덥겠고, 습도가 높아 체감온도는 더 높을 수도 있겠습니다.

낮 동안 기온이 크게 오르면서 곳곳에서 소나기가 내리고 있는데요,

오늘과 모레 각각 5~40mm, 내일은 5~60mm가 예상됩니다.

특히 내일 갑작스레 강한 비가 쏟아질 수 있어 각별히 주의하셔야겠고, 비가 내리는 동안 돌풍과 천둥, 번개가 동반되는 곳도 있겠습니다.

다음은 자세한 지역별 날씨입니다.

내일도 구름이 대체로 많겠고요,

아침 기온 오늘과 비슷하겠습니다.

한낮 기온은 나주와 화순 34도까지 오르겠습니다.

여수의 낮 최고 기온 32도, 곡성 34도로 평년 기온을 1도~4도가량 웃돌겠습니다.

목포의 한낮 기온 33도, 신안과 진도 32도로 오늘과 비슷하겠습니다.

바다의 물결은 전 해상에서 비교적 잔잔하겠습니다.

이번 주말, 가을의 두 번째 절기 처서를 앞두고 있지만, 무더위가 계속될 전망입니다.

날씨였습니다.

  • [날씨] 광주·전남 계속되는 폭염…내일 강한 소나기
    • 입력 2025-08-20 19:41:47
    • 수정2025-08-20 19:58:34
    뉴스7(광주)
