[날씨] 광주·전남 계속되는 폭염…내일 강한 소나기

8월 말을 향해 가고 있지만, 폭염이 쉽게 누그러지지 않고 있습니다.



광주 전남 대부분 지역에 폭염 경보가 발효 중인데요,



내일도 광주와 구례 34도, 장성 35도 등으로 매우 덥겠고, 습도가 높아 체감온도는 더 높을 수도 있겠습니다.



낮 동안 기온이 크게 오르면서 곳곳에서 소나기가 내리고 있는데요,



오늘과 모레 각각 5~40mm, 내일은 5~60mm가 예상됩니다.



특히 내일 갑작스레 강한 비가 쏟아질 수 있어 각별히 주의하셔야겠고, 비가 내리는 동안 돌풍과 천둥, 번개가 동반되는 곳도 있겠습니다.



다음은 자세한 지역별 날씨입니다.



내일도 구름이 대체로 많겠고요,



아침 기온 오늘과 비슷하겠습니다.



한낮 기온은 나주와 화순 34도까지 오르겠습니다.



여수의 낮 최고 기온 32도, 곡성 34도로 평년 기온을 1도~4도가량 웃돌겠습니다.



목포의 한낮 기온 33도, 신안과 진도 32도로 오늘과 비슷하겠습니다.



바다의 물결은 전 해상에서 비교적 잔잔하겠습니다.



이번 주말, 가을의 두 번째 절기 처서를 앞두고 있지만, 무더위가 계속될 전망입니다.



날씨였습니다.



