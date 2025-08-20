박기영, ‘알펜시아·레고랜드 특위’ 구성안 제출

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

알펜시아 리조트 입찰 담합과 레고랜드 사업 부실에 대해 전임 도정의 책임을 묻기 위한 강원도의회 조사위원회 구성 절차가 시작됐습니다.



박기영 강원도의원은 오늘(20일), '알펜시아·레고랜드 진상 규명 조사 특별위원회' 구성 결의안을 도의회 의사관실에 제출했습니다.



특위 구성 여부는 다음 달(9월) 도의회 본회의에서 표결로 결정됩니다.



