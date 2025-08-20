뉴스7(제주)

[날씨] 제주 내일 새벽~오후 ‘가끔 비’…폭염 계속, 자외선도 강해

입력 2025.08.20 (19:45) 수정 2025.08.20 (19:55)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[주요 단신] 7월 수출액 역대 최고치…반도체가 견인 외

[주요 단신] 7월 수출액 역대 최고치…반도체가 견인 외
[제주 주요뉴스] 내일부터 도의회 행정체제개편 여론조사 외

[제주 주요뉴스] 내일부터 도의회 행정체제개편 여론조사 외

다음
내일 제주엔 비 소식이 있습니다.

오늘 저녁까진 한라산 남쪽 지역을 중심으로 최대 40mm의 소나기가 지나겠고요.

내일 새벽부터 오후 사이 제주 곳곳에선 가끔 비가 내리겠습니다.

비의 양은 5에서 40mm가 예상됩니다.

현재 해안지역엔 폭염경보가 발효 중이고요.

당분간 폭염특보가 내려진 제주 곳곳에선 한낮 체감온도가 33도에서 35도 안팎까지 오르겠습니다.

연일 무더위가 이어지는 만큼, 건강 관리 잘 해주셔야겠습니다.

오늘도 제주시의 한낮 체감온도는 34도를 웃돌았습니다.

당분간 낮 기온은 33도 안팎으로, 후텁지근한 날씨가 이어질텐데요.

밤에도 열기가 식지 못해 해안 지역을 중심으로 열대야가 나타나겠습니다.

자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다.

내일 아침 기온은 성산과 고산 26도, 제주와 서귀포 27도 보이겠습니다.

낮 기온은 고산 31도, 성산과 서귀포 32도, 제주 33도가 예상되고요.

자외선도 강하겠습니다.

바다의 물결은 제주 앞바다에서 0.5에서 1.5m로 잔잔하겠고요.

남쪽 먼바다의 물결은 최고 2.5m로 약간 높겠습니다.

특히, 남쪽 바깥 먼바다에는 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳도 있겠습니다.

당분간 하늘엔 구름이 많겠고요.

낮 기온이 조금씩 내려가겠지만, 처서가 지나고도 무더운 날씨는 계속되겠습니다.

날씨였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [날씨] 제주 내일 새벽~오후 ‘가끔 비’…폭염 계속, 자외선도 강해
    • 입력 2025-08-20 19:45:47
    • 수정2025-08-20 19:55:49
    뉴스7(제주)
내일 제주엔 비 소식이 있습니다.

오늘 저녁까진 한라산 남쪽 지역을 중심으로 최대 40mm의 소나기가 지나겠고요.

내일 새벽부터 오후 사이 제주 곳곳에선 가끔 비가 내리겠습니다.

비의 양은 5에서 40mm가 예상됩니다.

현재 해안지역엔 폭염경보가 발효 중이고요.

당분간 폭염특보가 내려진 제주 곳곳에선 한낮 체감온도가 33도에서 35도 안팎까지 오르겠습니다.

연일 무더위가 이어지는 만큼, 건강 관리 잘 해주셔야겠습니다.

오늘도 제주시의 한낮 체감온도는 34도를 웃돌았습니다.

당분간 낮 기온은 33도 안팎으로, 후텁지근한 날씨가 이어질텐데요.

밤에도 열기가 식지 못해 해안 지역을 중심으로 열대야가 나타나겠습니다.

자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다.

내일 아침 기온은 성산과 고산 26도, 제주와 서귀포 27도 보이겠습니다.

낮 기온은 고산 31도, 성산과 서귀포 32도, 제주 33도가 예상되고요.

자외선도 강하겠습니다.

바다의 물결은 제주 앞바다에서 0.5에서 1.5m로 잔잔하겠고요.

남쪽 먼바다의 물결은 최고 2.5m로 약간 높겠습니다.

특히, 남쪽 바깥 먼바다에는 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳도 있겠습니다.

당분간 하늘엔 구름이 많겠고요.

낮 기온이 조금씩 내려가겠지만, 처서가 지나고도 무더운 날씨는 계속되겠습니다.

날씨였습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

제주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…<br>‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니
[단독] 특검도 ‘시계 영상’ 확인 …김 여사, 또 거짓 해명했나

[단독] 특검도 ‘시계 영상’ 확인 …김 여사, 또 거짓 해명했나
한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”

한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”
[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례

[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.