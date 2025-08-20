[날씨] 제주 내일 새벽~오후 ‘가끔 비’…폭염 계속, 자외선도 강해

동영상 고정 취소

내일 제주엔 비 소식이 있습니다.



오늘 저녁까진 한라산 남쪽 지역을 중심으로 최대 40mm의 소나기가 지나겠고요.



내일 새벽부터 오후 사이 제주 곳곳에선 가끔 비가 내리겠습니다.



비의 양은 5에서 40mm가 예상됩니다.



현재 해안지역엔 폭염경보가 발효 중이고요.



당분간 폭염특보가 내려진 제주 곳곳에선 한낮 체감온도가 33도에서 35도 안팎까지 오르겠습니다.



연일 무더위가 이어지는 만큼, 건강 관리 잘 해주셔야겠습니다.



오늘도 제주시의 한낮 체감온도는 34도를 웃돌았습니다.



당분간 낮 기온은 33도 안팎으로, 후텁지근한 날씨가 이어질텐데요.



밤에도 열기가 식지 못해 해안 지역을 중심으로 열대야가 나타나겠습니다.



자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다.



내일 아침 기온은 성산과 고산 26도, 제주와 서귀포 27도 보이겠습니다.



낮 기온은 고산 31도, 성산과 서귀포 32도, 제주 33도가 예상되고요.



자외선도 강하겠습니다.



바다의 물결은 제주 앞바다에서 0.5에서 1.5m로 잔잔하겠고요.



남쪽 먼바다의 물결은 최고 2.5m로 약간 높겠습니다.



특히, 남쪽 바깥 먼바다에는 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳도 있겠습니다.



당분간 하늘엔 구름이 많겠고요.



낮 기온이 조금씩 내려가겠지만, 처서가 지나고도 무더운 날씨는 계속되겠습니다.



날씨였습니다.



