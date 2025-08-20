뉴스7(춘천)

강원, ‘스쿨존’ 어린이 교통사고 급증

입력 2025.08.20 (19:45) 수정 2025.08.20 (20:05)

어린이보호구역, '스쿨존'에서 어린이가 교통사고를 당한 경우가 급증한 것으로 조사됐습니다.

한국도로교통공단 교통사고분석시스템에 따르면, 지난해 강원도 내 스쿨존 어린이 교통사고는 18건으로 집계됐습니다.

이는 1년 전보다 3배 증가한 겁니다.

또, 지난해 스쿨존 사고로 인한 부상자도 20명이 발생해 1년 전보다 4배 늘었습니다.

  • 강원, ‘스쿨존’ 어린이 교통사고 급증
    • 입력 2025-08-20 19:45:55
    • 수정2025-08-20 20:05:57
    뉴스7(춘천)
김문영
김문영 기자

KBS / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

