검찰, 원경환 전 석공 사장 1심 무죄 ‘항소’

춘천지방검찰청 영월지청이 원경환 전 대한석탄공사 사장의 1심 무죄 판결에 항소했습니다.



검찰은 1심 무죄 선고는 재판부가 법리와 사실을 오해했기 때문이라고 주장했습니다.



이에 앞서, 1심 재판부는 3년 전 태백 장성광업소 광부 사망 사고와 관련해, 원 전 사장 등이 주의 의무를 이행하지 않았다고 보긴 어렵다며 무죄를 선고했습니다.



