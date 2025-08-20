[포착! 현장7] 고랭지토마토 맛 보실래요?
강원도 토마토가 제철을 맞은 가운데 지난 주말 횡성 둔내에서는 고랭지토마토 축제가 성황리에 진행됐습니다.
'포착현장7'에서는 세계 10대 슈퍼푸드로 각광받는 토마토를 주제로 한 축제 현장을 찾아갑니다.
