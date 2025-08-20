횡성숲체원, ‘반려숲’ 착수…탄소중립 체험

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국립횡성숲체원이 재단법인 가톨릭아동청소년재단과 함께 참여형 환경보호 활동인 '반려숲' 사업을 시작했습니다.



'반려숲'은 기업과 학교, 시민단체에 숲체원 일부 구역을 개방해 정화활동을 벌이는 사업입니다.



'반려숲'은 청소년들이 횡성숲체원의 청소년 생태 전환 교육을 받은 뒤, 숲에서 탄소중립에 대해 배울 수 있도록 하기 위해 마련됐습니다.



