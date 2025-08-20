뉴스7(춘천)

횡성숲체원, ‘반려숲’ 착수…탄소중립 체험

입력 2025.08.20 (19:48) 수정 2025.08.20 (20:07)

홍천, '건축·측량 무료 인허가 상담제' 운영

홍천, ‘건축·측량 무료 인허가 상담제’ 운영
[포착! 현장7] 고랭지토마토 맛 보실래요?

[포착! 현장7] 고랭지토마토 맛 보실래요?

국립횡성숲체원이 재단법인 가톨릭아동청소년재단과 함께 참여형 환경보호 활동인 '반려숲' 사업을 시작했습니다.

'반려숲'은 기업과 학교, 시민단체에 숲체원 일부 구역을 개방해 정화활동을 벌이는 사업입니다.

'반려숲'은 청소년들이 횡성숲체원의 청소년 생태 전환 교육을 받은 뒤, 숲에서 탄소중립에 대해 배울 수 있도록 하기 위해 마련됐습니다.

  • 횡성숲체원, ‘반려숲’ 착수…탄소중립 체험
    • 입력 2025-08-20 19:48:30
    • 수정2025-08-20 20:07:05
    뉴스7(춘천)
송승룡
송승룡 기자

