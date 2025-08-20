전주서 차량 4대 부딪혀…2명 경상
입력 2025.08.20 (19:54) 수정 2025.08.20 (20:26)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(20) 오전 11시 20분쯤 전주시 도도동에서 승용차와 화물차 등 차량 4대가 부딪혔습니다.
이 사고로 승용차를 몰던 20대 등 2명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.
경찰은 승용차와 화물차가 먼저 부딪힌 뒤 잇따라 추돌 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
이 사고로 승용차를 몰던 20대 등 2명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.
경찰은 승용차와 화물차가 먼저 부딪힌 뒤 잇따라 추돌 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 전주서 차량 4대 부딪혀…2명 경상
-
- 입력 2025-08-20 19:54:40
- 수정2025-08-20 20:26:10
오늘(20) 오전 11시 20분쯤 전주시 도도동에서 승용차와 화물차 등 차량 4대가 부딪혔습니다.
이 사고로 승용차를 몰던 20대 등 2명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.
경찰은 승용차와 화물차가 먼저 부딪힌 뒤 잇따라 추돌 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
이 사고로 승용차를 몰던 20대 등 2명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.
경찰은 승용차와 화물차가 먼저 부딪힌 뒤 잇따라 추돌 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
-
- 안승길 기자의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.