전주서 차량 4대 부딪혀…2명 경상

오늘(20) 오전 11시 20분쯤 전주시 도도동에서 승용차와 화물차 등 차량 4대가 부딪혔습니다.



이 사고로 승용차를 몰던 20대 등 2명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 승용차와 화물차가 먼저 부딪힌 뒤 잇따라 추돌 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



