완주서 폭염 속 밭일하던 80대 숨져

오늘(20) 오후 4시 50분쯤 완주군 봉동읍에서 밭일을 하던 80대 여성이 숨진 채 발견됐습니다.



당시 현장에 출동한 소방대원이 파악한 체온은 41도로 측정됐습니다.



완주군에는 지난 15일부터 폭염경보가 이어지는 가운데, 경찰은 무더위 속에 쓰러진 것으로 보고 있습니다.



