전북도-몽골 우문고비, 교류 협력 방안 논의

동영상 고정 취소

전북도가 몽골 우문고비 주지사 일행과 오늘(20일) 간담회를 갖고 두 지역 간 교류와 협력 방안을 논의했습니다.



두 지역은 앞으로 경제와 교육, 문화 교류 확대와 의료 분야 협력, 문화·관광 산업 발전 등을 함께 추진하기로 했습니다.



구체적으로는 자원봉사센터의 해외 의료 봉사와 남원시 계절근로자 파견, 도내 병원 건강검진과 의료 연수 등을 모색했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!