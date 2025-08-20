전북도-몽골 우문고비, 교류 협력 방안 논의
입력 2025.08.20 (19:56) 수정 2025.08.20 (20:26)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
전북도가 몽골 우문고비 주지사 일행과 오늘(20일) 간담회를 갖고 두 지역 간 교류와 협력 방안을 논의했습니다.
두 지역은 앞으로 경제와 교육, 문화 교류 확대와 의료 분야 협력, 문화·관광 산업 발전 등을 함께 추진하기로 했습니다.
구체적으로는 자원봉사센터의 해외 의료 봉사와 남원시 계절근로자 파견, 도내 병원 건강검진과 의료 연수 등을 모색했습니다.
두 지역은 앞으로 경제와 교육, 문화 교류 확대와 의료 분야 협력, 문화·관광 산업 발전 등을 함께 추진하기로 했습니다.
구체적으로는 자원봉사센터의 해외 의료 봉사와 남원시 계절근로자 파견, 도내 병원 건강검진과 의료 연수 등을 모색했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 전북도-몽골 우문고비, 교류 협력 방안 논의
-
- 입력 2025-08-20 19:55:59
- 수정2025-08-20 20:26:56
전북도가 몽골 우문고비 주지사 일행과 오늘(20일) 간담회를 갖고 두 지역 간 교류와 협력 방안을 논의했습니다.
두 지역은 앞으로 경제와 교육, 문화 교류 확대와 의료 분야 협력, 문화·관광 산업 발전 등을 함께 추진하기로 했습니다.
구체적으로는 자원봉사센터의 해외 의료 봉사와 남원시 계절근로자 파견, 도내 병원 건강검진과 의료 연수 등을 모색했습니다.
두 지역은 앞으로 경제와 교육, 문화 교류 확대와 의료 분야 협력, 문화·관광 산업 발전 등을 함께 추진하기로 했습니다.
구체적으로는 자원봉사센터의 해외 의료 봉사와 남원시 계절근로자 파견, 도내 병원 건강검진과 의료 연수 등을 모색했습니다.
-
-
오중호 기자 ozoz@kbs.co.kr오중호 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.