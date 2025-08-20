전북도-변호사회, 전주가정법원 설치 협력기로
입력 2025.08.20 (19:56)
전북도와 전북지방변호사회가 전주가정법원 설치를 위해 힘을 모으기로 했습니다.
이를 위해 올해 말까지 법원 설치법 일부 개정안의 국회 통과를 위해 유관기관, 지역 정치권과 협력 체계를 강화하는 등 실질적인 추진 방안을 모색하기로 했습니다.
전북은 갈수록 수요가 높은 가사·소년 사건을 일반법원이 담당하면서 사건 처리의 신속성과 전문성 강화 필요성이 꾸준히 제기돼 왔습니다.
