[간추린 단신] 청주시, 호우 피해 재난지원금 긴급 지원 외

청주시는 지난달 집중 호우에 주택이 절반 이상 부서지는 등 큰 피해를 본 5세대에 재난 지원금 7천 2백만 원을 먼저 지급했다고 밝혔습니다.



청주 지역 재난지원금 지급 규모는 모두 11억 3천 6백만 원으로, 이 가운데 서둘러 복구해야 할 세대에 일부를 미리 지급한 겁니다.



청주시는 산림과 농림·축산, 소상공인 피해에 대해서는 2회 추가경정예산이 편성되거나 관계 부처의 지원 계획이 확정되는 대로 신속하게 지급하겠다는 방침입니다.



보은군, 고독사 고위험군 실태 점검



보은군이 앞으로 한 달 동안 고독사 고위험군 가구의 생활 실태를 집중 점검합니다.



점검 내용은 건강 상태와 가족 관계, 경제 상황 등으로 긴급 지원이 필요한 주민에게는 공적 급여 연계 등 맞춤형 지원책을 제공할 예정입니다.



보은군은 지난 5월 시행한 '1인 가구' 조사 결과를 바탕으로 40여 가구를 고독사 고위험군으로 분류했습니다.



영동세계국악엑스포 사전 구매 이어져



다음 달, 영동세계국악엑스포 개막을 앞두고 입장권 사전 구매가 이어지고 있습니다.



영동소방서와 영동소방발전협의회, 영동의용소방대연합회는 오늘 520만 원 상당의 국악엑스포 입장권 1,055명분을 미리 구매하기로 약정했습니다.



영동 출신의 인천 흥국생명 핑크스파이더스 소속 문지윤 배구선수도 오늘, 고향에서 열릴 국제 행사의 성공 개최를 기원하면서 입장권 300만 원어치를 구매했습니다.



