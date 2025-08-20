[날씨] 충북 폭염특보 강화…밤낮없는 무더위

동영상 고정 취소

여름의 끝자락에서 더위가 좀처럼 꺾일 기미가 보이질 않는데요.



충북 전 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 청주를 비롯한 일부 지역에서는 폭염 경보로 특보가 한 단계 더 강화됐습니다.



이번 주말, 절기 처서를 앞두고 있는데도 밤낮없는 더위는 계속될 전망입니다.



내일도 청주 아침 기온 25도로 출발해 한낮에는 34도까지 올라 무척 덥겠는데요.



계속해서 온열질환에 대비해 건강 잘 챙기시기를 바랍니다.



위성 영상 보면 하늘에 구름이 많은데요.



오늘 저녁까지 남부 지역을 중심으로 5에서 30mm가량의 소나기가 지나겠고요.



돌풍과 벼락을 동반하겠습니다.



다음은 자세한 지역별 내일 날씨입니다.



내일 아침 기온 청주 25도, 충주와 음성 24도 제천은 22도가 예상되고요.



아침 출근길 안개에 유의하시기를 바랍니다.



한낮 기온은 폭염 경보가 내려진 청주와 옥천, 영동이 34도, 충주 32도, 제천은 31도까지 올라 오늘만큼 덥겠습니다.



당분간 하늘에는 구름이 많겠고요.



더위의 기세는 지칠 줄 모르겠습니다.



날씨였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!