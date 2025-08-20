뉴스 9

“반도체 패권, 미국 손에”…투자? 경영 간섭?

입력 2025.08.20 (21:15) 수정 2025.08.20 (22:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

인텔에 보조금 준다더니 “미국 정부가 지분 취득”

인텔에 보조금 준다더니 “미국 정부가 지분 취득”
“무임승차 안돼”…자구책 내놔야 정부지원

“무임승차 안돼”…자구책 내놔야 정부지원

다음
[앵커]

미국 정부가 이런 방식의 지분 확보를 인텔에서 그치지 않을 거란 보도도 나왔습니다.

당장 삼성전자가 여기에 해당되는데요.

만약 실행이 되면 지분을 내줄지, 보조금을 포기할지, 반도체 기업들은 당혹스러운 분위깁니다.

이어서 이도윤 기잡니다.

[리포트]

미국 텍사스주에 건설 중인 삼성전자 반도체 공장.

[그랙 에벗/당시 미국 텍사스 주지사/2021년 11월 : "이렇게 큰 투자를 해준 삼성전자에 다시 한번 감사합니다."]

공사비만 24조 원에 달합니다.

삼성은 2030년까지 미국에 53조 원을 투자하기로 했고, 미국은 그 대가로 47억 달러, 우리 돈 6조 6천억 원의 보조금을 약속했습니다.

그런데 트럼프 정부는 이런 해외 기업의 보조금을 지분으로 바꿔 받는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다.

인텔처럼 시가총액에서 보조금이 차지하는 만큼 지분으로 받아낸다 치면, 미국이 삼성전자에서 얻을 수 있는 지분은 1.58%.

이재용 회장이 가진 지분과 거의 맞먹는 규모입니다.

기업으로서는 지분을 내줄지, 보조금을 포기할지 선택해야 하는 상황입니다.

[김양팽/산업연구원 전문연구원 : "우리 기업들 같은 경우는 지분을 내주면서까지 (보조금을)받을 필요는 없어지겠죠. 보조금이라고 준비해 놓았던 돈이 미국 기업에는 가게 되고 우리 기업에는 오지 않게 되는 결과가 되겠죠."]

미국 정부는 철강기업 US스틸의 일본 인수를 허가할 당시 기업 주요 경영 사안에 영향을 미치는 이른바 '황금주'를 요구했습니다.

안보가 명분이었는데, 같은 방식을 반도체 기업들에도 적용하려 할 수 있습니다.

[장상식/한국무역협회 무역통상연구원장 : "기존의 자유 시장 원칙과는 많이 다른 모습입니다. 국가 안보와 기술 패권을 이유로 중국의 국가자본주의 모델처럼 정부가 직접 민간에 개입하는 새로운 산업 정책으로 볼 수 있습니다."]

다만 보조금 효과가 사라지면 미국 내 반도체 가격도 오르는 만큼, 실행 여부는 두고 봐야 합니다.

트럼프 대통령은 자국 투자가 없는 반도체 기업엔 최대 300% 관세 부과를 예고한 상태입니다.

KBS 뉴스 이도윤입니다.

영상편집:김대범/그래픽:김지훈

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “반도체 패권, 미국 손에”…투자? 경영 간섭?
    • 입력 2025-08-20 21:15:44
    • 수정2025-08-20 22:22:18
    뉴스 9
[앵커]

미국 정부가 이런 방식의 지분 확보를 인텔에서 그치지 않을 거란 보도도 나왔습니다.

당장 삼성전자가 여기에 해당되는데요.

만약 실행이 되면 지분을 내줄지, 보조금을 포기할지, 반도체 기업들은 당혹스러운 분위깁니다.

이어서 이도윤 기잡니다.

[리포트]

미국 텍사스주에 건설 중인 삼성전자 반도체 공장.

[그랙 에벗/당시 미국 텍사스 주지사/2021년 11월 : "이렇게 큰 투자를 해준 삼성전자에 다시 한번 감사합니다."]

공사비만 24조 원에 달합니다.

삼성은 2030년까지 미국에 53조 원을 투자하기로 했고, 미국은 그 대가로 47억 달러, 우리 돈 6조 6천억 원의 보조금을 약속했습니다.

그런데 트럼프 정부는 이런 해외 기업의 보조금을 지분으로 바꿔 받는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다.

인텔처럼 시가총액에서 보조금이 차지하는 만큼 지분으로 받아낸다 치면, 미국이 삼성전자에서 얻을 수 있는 지분은 1.58%.

이재용 회장이 가진 지분과 거의 맞먹는 규모입니다.

기업으로서는 지분을 내줄지, 보조금을 포기할지 선택해야 하는 상황입니다.

[김양팽/산업연구원 전문연구원 : "우리 기업들 같은 경우는 지분을 내주면서까지 (보조금을)받을 필요는 없어지겠죠. 보조금이라고 준비해 놓았던 돈이 미국 기업에는 가게 되고 우리 기업에는 오지 않게 되는 결과가 되겠죠."]

미국 정부는 철강기업 US스틸의 일본 인수를 허가할 당시 기업 주요 경영 사안에 영향을 미치는 이른바 '황금주'를 요구했습니다.

안보가 명분이었는데, 같은 방식을 반도체 기업들에도 적용하려 할 수 있습니다.

[장상식/한국무역협회 무역통상연구원장 : "기존의 자유 시장 원칙과는 많이 다른 모습입니다. 국가 안보와 기술 패권을 이유로 중국의 국가자본주의 모델처럼 정부가 직접 민간에 개입하는 새로운 산업 정책으로 볼 수 있습니다."]

다만 보조금 효과가 사라지면 미국 내 반도체 가격도 오르는 만큼, 실행 여부는 두고 봐야 합니다.

트럼프 대통령은 자국 투자가 없는 반도체 기업엔 최대 300% 관세 부과를 예고한 상태입니다.

KBS 뉴스 이도윤입니다.

영상편집:김대범/그래픽:김지훈
이도윤
이도윤 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 검찰개혁 입법”

이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 검찰개혁 입법”
[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니
한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”

한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”
[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례

[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.