뉴스 9

“무임승차 안돼”…자구책 내놔야 정부지원

입력 2025.08.20 (21:18) 수정 2025.08.20 (22:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“반도체 패권, 미국 손에”…투자? 경영 간섭?

“반도체 패권, 미국 손에”…투자? 경영 간섭?
“세계 원전 시장 2/3 진출 포기”…불공정 계약? 불가피한 선택?

“세계 원전 시장 2/3 진출 포기”…불공정 계약? 불가피한 선택?

다음
[앵커]

여수의 여천NCC, 최근 3공장 생산라인이 멈췄습니다.

우리 대표 기반 산업이자, 수출을 이끌던 석유화학, 산업 뿌리부터 흔들리고 있습니다.

3대 석유화학 산업단지, 여수와 울산에서 십여 개 넘는 생산라인의 가동을 중단했고요.

대산 산업단지에선 대표 기업들이 통폐합을 논의 중입니다.

중국산의 저가 공세가 주요 원인으로 꼽힙니다.

석유화학의 기초 원료인 에틸렌의 경우, 4년 새 중국의 생산 능력이 60% 이상 증가하며 우리 업계에 타격이 됐습니다.

이대로면 3년 안에 기업 절반은 사라진다는 분석도 있었는데요.

결국 정부가 석유화학 산업 구조 개편에 시동을 걸었습니다.

정재우 기자가 보도합니다.

[리포트]

수요에 비해 공급이 지나치다, 정부가 본 석유화학 업계의 가장 큰 문제점입니다.

[구윤철/경제부총리 : "과거 호황에 취해 오히려 설비를 증설했고, 고부가 전환까지 실기하며 큰 어려움에 직면했습니다."]

먼저 기업에 몸집 줄일 것을 요구했습니다.

업계가 내놓은 에틸렌 생산 설비 감축 규모는 최대 370만 톤, 국내 석유화학 전체 설비의 25% 수준이고 업계 1위 LG화학의 설비 규모를 웃돕니다.

자율적 사업재편이 기본이라면서도, 정부는 눈치보기하며 이행을 미루면 지원에서 배제할 거라고 경고했습니다.

[김정관/산업통상자원부 장관 : "무임승차 기업에게는 단호하게 대응하겠습니다. 자구 노력 없이 정부 지원으로 연명하려 하거나 다른 기업들의 설비 감축 혜택만을 누리려는 기업은…"]

2022년부터 4년째 적자인 석유화학업계.

에틸렌 생산설비 가동률은 5년 전 89.2%에서 80% 수준까지 떨어진 상태입니다.

계획대로 몸집을 줄이면 수익성을 담보할 적정 가동률 85%를 확보할 거로 보고 있습니다.

업계는 중국과의 경쟁이 치열한 범용 제품 대신 고부가 제품으로 전환하는 방안도 추진할 계획인데, 여기에도 정부 지원은 필요합니다.

[조용원/산업연구원 연구위원 : "(선진국이) 이미 다 먹고 있는 시장을 비집고 들어가야 되는 거라서 어려운 얘기고요. 수요가 반드시 담보가 되려면 정부가 엮어줘야 됩니다."]

정부는 지역 경제를 감안해 산업단지가 위치한 여수에 이어 서산도 위기선제대응지역으로 지정해 지원금과 융자 혜택을 주는 방안을 검토 중입니다.

KBS 뉴스 정재우입니다.

촬영기자:이상원 지선호/영상편집:한효정/그래픽:고석훈 김성일 조재현

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “무임승차 안돼”…자구책 내놔야 정부지원
    • 입력 2025-08-20 21:18:50
    • 수정2025-08-20 22:22:18
    뉴스 9
[앵커]

여수의 여천NCC, 최근 3공장 생산라인이 멈췄습니다.

우리 대표 기반 산업이자, 수출을 이끌던 석유화학, 산업 뿌리부터 흔들리고 있습니다.

3대 석유화학 산업단지, 여수와 울산에서 십여 개 넘는 생산라인의 가동을 중단했고요.

대산 산업단지에선 대표 기업들이 통폐합을 논의 중입니다.

중국산의 저가 공세가 주요 원인으로 꼽힙니다.

석유화학의 기초 원료인 에틸렌의 경우, 4년 새 중국의 생산 능력이 60% 이상 증가하며 우리 업계에 타격이 됐습니다.

이대로면 3년 안에 기업 절반은 사라진다는 분석도 있었는데요.

결국 정부가 석유화학 산업 구조 개편에 시동을 걸었습니다.

정재우 기자가 보도합니다.

[리포트]

수요에 비해 공급이 지나치다, 정부가 본 석유화학 업계의 가장 큰 문제점입니다.

[구윤철/경제부총리 : "과거 호황에 취해 오히려 설비를 증설했고, 고부가 전환까지 실기하며 큰 어려움에 직면했습니다."]

먼저 기업에 몸집 줄일 것을 요구했습니다.

업계가 내놓은 에틸렌 생산 설비 감축 규모는 최대 370만 톤, 국내 석유화학 전체 설비의 25% 수준이고 업계 1위 LG화학의 설비 규모를 웃돕니다.

자율적 사업재편이 기본이라면서도, 정부는 눈치보기하며 이행을 미루면 지원에서 배제할 거라고 경고했습니다.

[김정관/산업통상자원부 장관 : "무임승차 기업에게는 단호하게 대응하겠습니다. 자구 노력 없이 정부 지원으로 연명하려 하거나 다른 기업들의 설비 감축 혜택만을 누리려는 기업은…"]

2022년부터 4년째 적자인 석유화학업계.

에틸렌 생산설비 가동률은 5년 전 89.2%에서 80% 수준까지 떨어진 상태입니다.

계획대로 몸집을 줄이면 수익성을 담보할 적정 가동률 85%를 확보할 거로 보고 있습니다.

업계는 중국과의 경쟁이 치열한 범용 제품 대신 고부가 제품으로 전환하는 방안도 추진할 계획인데, 여기에도 정부 지원은 필요합니다.

[조용원/산업연구원 연구위원 : "(선진국이) 이미 다 먹고 있는 시장을 비집고 들어가야 되는 거라서 어려운 얘기고요. 수요가 반드시 담보가 되려면 정부가 엮어줘야 됩니다."]

정부는 지역 경제를 감안해 산업단지가 위치한 여수에 이어 서산도 위기선제대응지역으로 지정해 지원금과 융자 혜택을 주는 방안을 검토 중입니다.

KBS 뉴스 정재우입니다.

촬영기자:이상원 지선호/영상편집:한효정/그래픽:고석훈 김성일 조재현
정재우
정재우 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 검찰개혁 입법”

이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 검찰개혁 입법”
[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니
한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”

한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”
[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례

[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.