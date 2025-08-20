독립유공자 단체, 독립기념관 관장실 항의 방문

동영상 고정 취소

독립유공자 단체 회원들이 독립기념관 관장실을 항의 방문해 시위를 벌였습니다.



광복회 등 단체 회원 10여 명은 오늘 오후, 독립기념관 관장실 문에 '독립기념관장 김형석 해고 명령서'를 붙이고 사퇴를 촉구했습니다.



이들은 김 관장이 광복절 기념행사에서 망언을 되풀이한 것을 포함해 그동안 독립기념관장의 직위를 더 이상 수행할 자격이 없음을 스스로 증명했다며 즉각 자리에서 물러나라고 요구했습니다.



