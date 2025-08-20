뉴스9(대전)

“반도체 입주수요 없었다”…나노반도체 산단 철회 예고된 결과

입력 2025.08.20 (21:45) 수정 2025.08.20 (21:50)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

아산 경찰병원 건립 예타 통과…2028년 개원 목표

아산 경찰병원 건립 예타 통과…2028년 개원 목표
대전 ‘꿈돌이 호두과자’ 청년자활사업단서 상시 판매

대전 ‘꿈돌이 호두과자’ 청년자활사업단서 상시 판매

다음
[앵커]

나노반도체 국가산단의 예비타당성 철회를 두고 대전시는 산단 수요는 충분하다며 KDI의 조사를 납득할 수 없다는 입장을 밝혔습니다.

그런데 이미 예비타당성 조사를 신청하기 전 입주 수요는 크게 줄었고, 핵심인 반도체 공장 유치는 무산된 것으로 드러났습니다.

정재훈 기자의 보도입니다.

[리포트]

나노반도체 국가산단 예비타당성 조사가 철회된 직후인 지난 13일.

대전시는 한국개발연구원, KDI의 예타 조사에서 입주 수요가 10%로 떨어진 것은 납득하기 어렵다고 밝혔습니다.

또 자체 조사한 입주 수요는 420%에 이른다고 반박했습니다.

하지만 KBS 취재결과 2022년 반도체 설계 전문기업과 맺은 2조원 규모의 반도체 공장 유치 계획이 무산되는 등 예타 철회는 예견된 결과였습니다.

해당 기업은 국가산단 산업 용지의 35%에 달하는 66만 1,000㎡ 규모의 반도체 생산 기지를 짓기로 했지만, 예타 신청 전 공장 신설 계획을 백지화했습니다.

이후 반도체 위탁생산 기업과도 공장 증설 협의에 나섰지만 역시 불발됐습니다.

이와 관련해 LH는 "반도체 공장 유치가 전무한 상태에서 국가산단 예타를 의뢰했던 상황"이라고 밝혔습니다.

입주 수요도 크게 줄었습니다.

대전시가 밝힌 484개 기업 수요는 지난해 말 LH의 수요조사 에선 절반 가량인 243개로, 다시 올해 KDI 조사에선 단 19개 뿐이었습니다.

이처럼 수요 예측이 엇갈린 상황에 대한 KBS 질문에 대전시는 자체 조사했던 기업을 대상으로 다시 전수조사를 진행하고 있으며, 대덕테크노밸리에 위치한 반도체 연관 기업의 유치 수요는 충분하다는 입장을 내놨습니다.

반도체 공장 없는 반도체 국가산단이라는 난제를 풀어야 하는 숙제가 대전시를 압박하고 있습니다.

KBS 뉴스 정재훈입니다.

촬영기자:강욱현

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “반도체 입주수요 없었다”…나노반도체 산단 철회 예고된 결과
    • 입력 2025-08-20 21:45:39
    • 수정2025-08-20 21:50:52
    뉴스9(대전)
[앵커]

나노반도체 국가산단의 예비타당성 철회를 두고 대전시는 산단 수요는 충분하다며 KDI의 조사를 납득할 수 없다는 입장을 밝혔습니다.

그런데 이미 예비타당성 조사를 신청하기 전 입주 수요는 크게 줄었고, 핵심인 반도체 공장 유치는 무산된 것으로 드러났습니다.

정재훈 기자의 보도입니다.

[리포트]

나노반도체 국가산단 예비타당성 조사가 철회된 직후인 지난 13일.

대전시는 한국개발연구원, KDI의 예타 조사에서 입주 수요가 10%로 떨어진 것은 납득하기 어렵다고 밝혔습니다.

또 자체 조사한 입주 수요는 420%에 이른다고 반박했습니다.

하지만 KBS 취재결과 2022년 반도체 설계 전문기업과 맺은 2조원 규모의 반도체 공장 유치 계획이 무산되는 등 예타 철회는 예견된 결과였습니다.

해당 기업은 국가산단 산업 용지의 35%에 달하는 66만 1,000㎡ 규모의 반도체 생산 기지를 짓기로 했지만, 예타 신청 전 공장 신설 계획을 백지화했습니다.

이후 반도체 위탁생산 기업과도 공장 증설 협의에 나섰지만 역시 불발됐습니다.

이와 관련해 LH는 "반도체 공장 유치가 전무한 상태에서 국가산단 예타를 의뢰했던 상황"이라고 밝혔습니다.

입주 수요도 크게 줄었습니다.

대전시가 밝힌 484개 기업 수요는 지난해 말 LH의 수요조사 에선 절반 가량인 243개로, 다시 올해 KDI 조사에선 단 19개 뿐이었습니다.

이처럼 수요 예측이 엇갈린 상황에 대한 KBS 질문에 대전시는 자체 조사했던 기업을 대상으로 다시 전수조사를 진행하고 있으며, 대덕테크노밸리에 위치한 반도체 연관 기업의 유치 수요는 충분하다는 입장을 내놨습니다.

반도체 공장 없는 반도체 국가산단이라는 난제를 풀어야 하는 숙제가 대전시를 압박하고 있습니다.

KBS 뉴스 정재훈입니다.

촬영기자:강욱현
정재훈
정재훈 기자

이 기사가 좋으셨다면

대전-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 검찰개혁 입법”

이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 검찰개혁 입법”
[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니
한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”

한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”
[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례

[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.