대전 ‘꿈돌이 호두과자’ 청년자활사업단서 상시 판매

대전 0시 축제에서 처음 선보였던 꿈돌이 호두과자를 상시 판매됩니다.



꿈돌이 호두과자는 청년자활사업단이 운영하는 대전시 문창동 중구호두과자제작소와 대전시 둔산동 보라아파트 단지 상가에서 각각 판매됩니다.



대전시는 제작소와 판매지역을 확대할 계획입니다.



