‘거제-통영 고속도로’ 예비타당성조사 통과

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

'거제-통영 고속도로' 건설 사업이 오늘(20일) 기획재정부 예비타당성조사를 최종 통과했습니다.



총사업비 1조 5천억 원이 투입될 '거제-통영 고속도로'는 통영 용남면에서 거제 상문동까지 20.9km 왕복 4차로로, 이르면 2028년 착공해 2035년쯤 준공될 것으로 예상됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!