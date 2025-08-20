뉴스9(창원)

‘남해-여수 해저터널’ 조기 개통 무산…“시공사만 이득”

입력 2025.08.20 (21:49) 수정 2025.08.20 (22:14)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘거제-통영 고속도로’ 예비타당성조사 통과

‘거제-통영 고속도로’ 예비타당성조사 통과
창원시, 26일 ‘누비전’ 373억 원 추가 발행

창원시, 26일 ‘누비전’ 373억 원 추가 발행

다음
[앵커]

남해안 연결도로의 핵심인 남해-여수 해저터널 개통이 1년 가량 늦어진 것으로 감사 결과 드러났습니다.

발주청인 부산지방국토관리청은 공사기간 단축 목표를 지키지 못했고, 시공사만 비용을 아꼈습니다.

손원혁 기자가 보도합니다.

[리포트]

남해군 서면과 전남 여수를 잇는 남해-여수 해저터널.

총연장 7.3㎞에, 사업비가 6,717억 원에 이릅니다.

공사를 낙찰받은 시공사는 터널 조기 개통을 내세워 높은 점수를 받았습니다.

당시 시공사의 제안서를 확인했더니, 신속한 시공 방법을 통해 13개월 조기 개통이 가능하다고 썼습니다.

하지만, 감사원 감사결과 조기 개통은 사실상 무산된 것으로 드러났습니다.

공사 기간을 최대 13개월 단축하겠다는 약속이 실시설계 계약 과정에서 삭제됐기 때문입니다.

이 때문에, 공사완료 시점도 2030년 11월에서 9개월 뒤로 미뤄졌습니다.

감사원은 또, 시공사가 투입하기로 한 고성능 장비도 일반 장비로 변경했다고 지적했습니다.

이 과정에서 발주청인 부산지방국토관리청은 제대로 된 검토없이 변경 내용을 수용했고, 시공사만 공사비 170억 원을 아꼈습니다.

특히, 부산지방국토관리청 담당자들이 국장급 간부의 지시를 무시하고, 변경을 승인했다고 감사원은 지적했습니다.

게다가, 공사 과정에서 발생하는 암석을 매각한 수입을 국토관리청에 귀속시키기로 했지만, 이마저도 축소·변경돼 시공사는 29억 원의 간접비 혜택을 누린 것으로 확인됐습니다.

부산지방국토관리청의 잘못된 행정으로 남해 지역민들이 바라는 해저터널 개통이 1년 가까이 늦어진 겁니다.

감사원은 부산지방국토관리청에 해당 시공사와 재협의해 당초 기본설계대로 변경하는 방안을 마련하라고 통보했습니다.

KBS 뉴스 손원혁입니다.

촬영기자:변성준/그래픽:박수홍

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘남해-여수 해저터널’ 조기 개통 무산…“시공사만 이득”
    • 입력 2025-08-20 21:49:26
    • 수정2025-08-20 22:14:24
    뉴스9(창원)
[앵커]

남해안 연결도로의 핵심인 남해-여수 해저터널 개통이 1년 가량 늦어진 것으로 감사 결과 드러났습니다.

발주청인 부산지방국토관리청은 공사기간 단축 목표를 지키지 못했고, 시공사만 비용을 아꼈습니다.

손원혁 기자가 보도합니다.

[리포트]

남해군 서면과 전남 여수를 잇는 남해-여수 해저터널.

총연장 7.3㎞에, 사업비가 6,717억 원에 이릅니다.

공사를 낙찰받은 시공사는 터널 조기 개통을 내세워 높은 점수를 받았습니다.

당시 시공사의 제안서를 확인했더니, 신속한 시공 방법을 통해 13개월 조기 개통이 가능하다고 썼습니다.

하지만, 감사원 감사결과 조기 개통은 사실상 무산된 것으로 드러났습니다.

공사 기간을 최대 13개월 단축하겠다는 약속이 실시설계 계약 과정에서 삭제됐기 때문입니다.

이 때문에, 공사완료 시점도 2030년 11월에서 9개월 뒤로 미뤄졌습니다.

감사원은 또, 시공사가 투입하기로 한 고성능 장비도 일반 장비로 변경했다고 지적했습니다.

이 과정에서 발주청인 부산지방국토관리청은 제대로 된 검토없이 변경 내용을 수용했고, 시공사만 공사비 170억 원을 아꼈습니다.

특히, 부산지방국토관리청 담당자들이 국장급 간부의 지시를 무시하고, 변경을 승인했다고 감사원은 지적했습니다.

게다가, 공사 과정에서 발생하는 암석을 매각한 수입을 국토관리청에 귀속시키기로 했지만, 이마저도 축소·변경돼 시공사는 29억 원의 간접비 혜택을 누린 것으로 확인됐습니다.

부산지방국토관리청의 잘못된 행정으로 남해 지역민들이 바라는 해저터널 개통이 1년 가까이 늦어진 겁니다.

감사원은 부산지방국토관리청에 해당 시공사와 재협의해 당초 기본설계대로 변경하는 방안을 마련하라고 통보했습니다.

KBS 뉴스 손원혁입니다.

촬영기자:변성준/그래픽:박수홍
손원혁
손원혁 기자

이 기사가 좋으셨다면

창원-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 검찰개혁 입법”

이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 검찰개혁 입법”
[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니
한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”

한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”
[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례

[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.