“작은 관심이 큰 기적을”…실종자 수색에 시민 제보 당부

[앵커]



70대 노인이 실종된지 76시간 만에 야산에서 극적으로 발견된 일이 뒤늦게 알려졌습니다.



자칫 골든타임을 놓쳐 생명에 위협이 될 수도 있는 상황이었는데요.



경찰은 실종자 수색에 시민들의 제보가 큰 도움이 된다며, 적극적인 신고를 당부했습니다.



이연경 기자입니다.



[리포트]



70대 노인이 지팡이를 짚은 채 휘청거리는 걸음을 옮깁니다.



노인은 이후 근처 야산의 등산로 방향으로 간 뒤 집으로 돌아오지 않았습니다.



가족들의 실종 신고를 받은 경찰은 형사 25명에 탐지견을 투입하는 등 사흘 동안 밤낮을 가리지 않고 대대적인 수색을 한 끝에 노인을 찾을 수 있었습니다.



[소방관·경찰관 : "(어떻게 찾으셨어요?) 수색 계속했죠. (계속이요? 지금 나흘 동안 못 드신 거잖아요?) 그런 거 같아요. 6월 4일부터니까."]



노인이 집을 떠난 지 76시간 만이었습니다.



[전광훈/대전서부경찰서 형사과 : "대답은 계속하시더라고요. 이름하고, 여기에 왜 계시냐, 뭐 이런 거요. 내가 왜 여기 있냐, 누가 나를 이렇게 데려다 놓은 거 아니냐…."]



실종자를 발견한 곳은 마지막 행적이 확인된 곳으로부터 10분 정도 거리였지만 숲이 우거져 있고, 노인이 탈진 상태에 빠져 특별히 도움을 요청할 만한 상황도 아니었던 걸로 전해집니다.



야산이라 CCTV가 없어 행적 추적이 어려웠고, 경찰이 수색 과정에서 실종경보문자를 두 번이나 보냈지만 시민 제보마저 없었습니다.



[조재완/대전서부경찰서 실종팀장 : "(실종경보문자는) 안전 문자 형식으로 표시가 돼서 나가니까 그런 부분들은 좀 신뢰하시고 누르셔서 경보에 포함된 실종자의 인상착의를 좀 한번 유심히 살펴주시면…."]



실제로 지난달, 대전 서구에서 실종됐던 60대 치매 노인은 한 시민의 신고로 문자 발송 3시간 만에 발견되기도 했습니다.



4년 전 제도 시행 이후 전국에서 발령된 실종 경보는 7천2백여 건.



이 가운데 4건 중 1건은 시민 제보를 통해 실종자를 찾아, 작은 관심이 큰 기적으로 이어질 수 있음을 증명하고 있습니다.



KBS 뉴스 이연경입니다.



촬영기자:유민철



