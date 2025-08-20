또 물놀이 안전 사고…“구명조끼 선택 아닌 필수”

동영상 고정 취소

[앵커]



제주의 한 해변에서, 스노클링하던 40대 관광객이 물에 빠져 숨졌습니다.



물놀이객들이 많이 찾아 '비지정 해변'임에도 안전요원까지 배치됐지만, 근무 시간이 아닐 때 사고가 났습니다.



고민주 기자입니다.



[리포트]



119구급대가 다급히 해변으로 향합니다.



제주시의 한 해변에서 구명조끼를 착용하지 않고 스노클링하던 40대 관광객이 물에 빠진 건 오늘(20일) 오전 8시쯤, 심정지 상태로 구조된 남성은 헬기로 긴급 이송됐지만 숨졌습니다.



[김하늘/목격자 : "세 분이 스노클링하러 들어가셨어요. 세 분이 다 따로 다니셨어요. 주변에서 (사고 난 걸) 자각하지 못했고. 발견된 시점이 사고가 난 시점부터 10분이 지난 후…."]



인근에 있던 30대 남성은 관광객을 구하러 뛰어들었다가 함께 물에 빠져, 병원으로 옮겨졌습니다.



사고가 난 해변은 스노클링 명소로 입소문이 나면서, 관련 사고가 여러 차례 반복됐습니다.



물놀이객이 많이 찾고 사고가 잦아 비지정 해변임에도 안전요원이 배치됐지만, 사고 당시엔 안전요원 근무 시간이 아니었습니다.



[해변 안전요원/음성변조 : "10시부터 (근무) 시작인데, 그전에도 먼저 (안전요원) 없을 때 오시는 분들도 많고. 정규 근무 시간 외에 발생한 사건들은 저희도 어떻게 할 수 없는."]



해수욕장법은 지정된 시간 외에 바다에 들어가는 행위를 금지하고 있지만, 비지정 해변엔 입욕 금지 시간이 따로 없습니다.



[김유철/제주시 해양시설팀장 : "(비지정 해변) 입욕 금지는 법적으로 명확하지 않아서. 장소도 광범위하고, (안전요원 배치) 시간 외에 물놀이객들에 대한 안전 관리 부분에 대해서 어려움이 많은 건 사실입니다."]



제주시와 해경은 비지정 해변 순찰을 강화하겠다면서 물놀이할 때 구명조끼를 반드시 착용해달라고 부탁했습니다.



KBS 뉴스 고민주입니다.



촬영기자:고성호



