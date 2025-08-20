새벽에 길 건너던 80대 여성 승용차에 치여 숨져
입력 2025.08.20 (21:50) 수정 2025.08.20 (21:55)
오늘 새벽 5시쯤 제주시 이호이동 입구 일주도로에서 길을 건너던 80대 여성이 승용차에 치였습니다.
이 여성은 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.
경찰은 길은 건너던 여성을 발견하지 못했다는 20대 운전자의 진술을 바탕으로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
나종훈 기자 na@kbs.co.kr
