경찰, 고등학교 여자화장실서 불법 촬영 남학생 입건
입력 2025.08.20 (21:51) 수정 2025.08.20 (21:55)
제주의 한 고등학교 여자화장실에서 휴대전화로 여학생을 불법 촬영한 남학생이 경찰에 붙잡혔습니다.
제주경찰청은 성폭력 특례법 위반 혐의로 남학생을 입건해 조사하고 있다고 밝혔습니다.
이 남학생은 어제(19일) 오후, 자신이 다니는 고등학교 여자화장실에 들어가 휴대전화로 여학생을 불법 촬영한 혐의를 받고 있는데, 이 남학생은 현장에서 교사에 의해 붙잡혀 경찰에 넘겨졌습니다.
경찰은 남학생의 휴대전화 포렌식 작업을 진행하는 등 자세한 사건 경위를 조사하고 있습니다.
