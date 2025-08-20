창원시, 26일 ‘누비전’ 373억 원 추가 발행
입력 2025.08.20 (21:51) 수정 2025.08.20 (22:15)
창원시가 오는 26일과 27일 이틀 동안 창원사랑상품권 '누비전'을 추가 발행합니다.
발행 규모는 종이형 100억 원, 모바일형 273억 6천만 원 등 373억 6000만 원으로, 1인당 구매 한도는 20만 원, 할인율은 7%입니다.
창원시, 26일 '누비전' 373억 원 추가 발행
창원시가 오는 26일과 27일 이틀 동안 창원사랑상품권 '누비전'을 추가 발행합니다.
발행 규모는 종이형 100억 원, 모바일형 273억 6천만 원 등 373억 6000만 원으로, 1인당 구매 한도는 20만 원, 할인율은 7%입니다.
