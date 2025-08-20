창원시, 26일 ‘누비전’ 373억 원 추가 발행

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

창원시가 오는 26일과 27일 이틀 동안 창원사랑상품권 '누비전'을 추가 발행합니다.



발행 규모는 종이형 100억 원, 모바일형 273억 6천만 원 등 373억 6000만 원으로, 1인당 구매 한도는 20만 원, 할인율은 7%입니다.



