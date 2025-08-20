부·울·경 제조업체 275곳 ‘노동법 위반’ 적발
입력 2025.08.20 (21:51) 수정 2025.08.20 (21:54)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
부산고용노동청이 지난 3월부터 석 달간 부·울·경 제조업 사업장 278곳을 대상으로 집중 근로 감독을 벌이고 노동법 위반 혐의로 275곳을 적발해 시정지시를 내렸습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 부·울·경 제조업체 275곳 ‘노동법 위반’ 적발
-
- 입력 2025-08-20 21:51:39
- 수정2025-08-20 21:54:53
부산고용노동청이 지난 3월부터 석 달간 부·울·경 제조업 사업장 278곳을 대상으로 집중 근로 감독을 벌이고 노동법 위반 혐의로 275곳을 적발해 시정지시를 내렸습니다.
-
-
이준석 기자 alleylee@kbs.co.kr이준석 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.