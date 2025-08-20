내일부터 수능 응시 원서 접수…온라인 사전 입력

동영상 고정 취소

2026학년도 대학 수학능력시험 응시 원서 접수가 내일(21일)부터 다음 달 5일까지 울산에서도 58개 고등학교와 교육청에서 진행됩니다.



접수 시간은 평일 오전 9시부터 오후 5시까지이며, 고등학교 졸업 예정자와 졸업생은 출신 학교에서, 시험편의 제공 대상자, 검정고시 합격자 등은 교육청 고사관리실에서 접수합니다.



올해부터 수능 원서 온라인 사전 입력 제도가 도입됐지만, 사전 입력 후에도 접수처를 방문해 반드시 본인 확인 절차를 거쳐야 합니다.



