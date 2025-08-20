뉴스9(울산)

함께 오른 10년…산악영화제 한 달여 앞으로

입력 2025.08.20 (21:45) 수정 2025.08.20 (21:51)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

울산시, 소상공인 경영 안정 자금 200억 지원

울산시, 소상공인 경영 안정 자금 200억 지원
내일부터 수능 응시 원서 접수…온라인 사전 입력

내일부터 수능 응시 원서 접수…온라인 사전 입력

다음
[앵커]

국내 유일의 산악 영화제, 울산 울주세계산악영화제가 한 달여 앞으로 다가왔습니다.

특히 올해는 영화제 10주년을 맞아 더 많은 볼거리로 관객들을 찾아갈 예정입니다.

조희수 기자가 보도합니다.

[리포트]

산과 자연, 그리고 사람을 주제로 한 산악 영화를 볼 수 있는 국내 유일의 산악영화제, 울산 울주세계산악영화제가 올해로 10회째를 맞이합니다.

개막을 한 달여 앞두고 열린 영화제 공식 기자회견에서는 가수이자 배우인 권유리 씨가 홍보대사로 위촉됐습니다.

[권유리/울산울주세계산악영화제 홍보대사 : "기념비적인 열 번째 생일(을 맞은) 울산 울주세계산악영화제의 영화를 통해 우리가 받은 용기나 위로들, 많은 분들께 함께 나눌 수 있는 그런 영화제가 되었으면…."]

영화제의 포문을 열 개막작은 '걸 클라이머'로 선정됐습니다.

등반가 '에밀리 해링턴'이 자신의 기록을 경신하기 위해 10년 동안 고군분투하는 모습을 담았습니다.

주인공 '알리 케다미'가 언젠가 아픈 딸과 함께 달릴 수 있길 바라는 마음을 담아 울트라 마라톤에 도전하는 이야기, '세상 끝까지, 470km'는 영화제의 마지막을 장식합니다.

특히 올해는 10주년을 기념해 역대 수상작을 소개하는 등 43개국 110편의 영화가 관객들을 만납니다.

[엄홍길/울주세계산악영화제 집행위원장/산악인 : "대중적이지 않은 산악 영화 장르와 접근성의 한계에도 불구하고 끊임없는 도전과 노력으로, 한국형 산악영화제로 성장해 왔습니다."]

영화제 기간 특별 무대도 마련돼 영화와 음악이 어우러진 공연이 이어지고, 인순이, 김현철, 윤상 등 가수들이 펼치는 개·폐막식 공연도 또 하나의 즐길 거리입니다.

[이순걸/울주세계산악영화제 이사장/울주군수 : "문화 행사라든지 이런 어떤 축제의 분위기는 우리 (이탈리아) 토렌트라든지 (캐나다) 밴프 산악 영화제에 가면 상상이 안 될 정도로 저희가 앞서 있다고…."]

지난해 5만여 명이 찾는 등 입지를 굳혀가고 있는 울주세계산악영화제는 다음 달 26일부터 닷새간 열립니다.

KBS 뉴스 조희수입니다.

촬영기자:정운호

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 함께 오른 10년…산악영화제 한 달여 앞으로
    • 입력 2025-08-20 21:45:29
    • 수정2025-08-20 21:51:54
    뉴스9(울산)
[앵커]

국내 유일의 산악 영화제, 울산 울주세계산악영화제가 한 달여 앞으로 다가왔습니다.

특히 올해는 영화제 10주년을 맞아 더 많은 볼거리로 관객들을 찾아갈 예정입니다.

조희수 기자가 보도합니다.

[리포트]

산과 자연, 그리고 사람을 주제로 한 산악 영화를 볼 수 있는 국내 유일의 산악영화제, 울산 울주세계산악영화제가 올해로 10회째를 맞이합니다.

개막을 한 달여 앞두고 열린 영화제 공식 기자회견에서는 가수이자 배우인 권유리 씨가 홍보대사로 위촉됐습니다.

[권유리/울산울주세계산악영화제 홍보대사 : "기념비적인 열 번째 생일(을 맞은) 울산 울주세계산악영화제의 영화를 통해 우리가 받은 용기나 위로들, 많은 분들께 함께 나눌 수 있는 그런 영화제가 되었으면…."]

영화제의 포문을 열 개막작은 '걸 클라이머'로 선정됐습니다.

등반가 '에밀리 해링턴'이 자신의 기록을 경신하기 위해 10년 동안 고군분투하는 모습을 담았습니다.

주인공 '알리 케다미'가 언젠가 아픈 딸과 함께 달릴 수 있길 바라는 마음을 담아 울트라 마라톤에 도전하는 이야기, '세상 끝까지, 470km'는 영화제의 마지막을 장식합니다.

특히 올해는 10주년을 기념해 역대 수상작을 소개하는 등 43개국 110편의 영화가 관객들을 만납니다.

[엄홍길/울주세계산악영화제 집행위원장/산악인 : "대중적이지 않은 산악 영화 장르와 접근성의 한계에도 불구하고 끊임없는 도전과 노력으로, 한국형 산악영화제로 성장해 왔습니다."]

영화제 기간 특별 무대도 마련돼 영화와 음악이 어우러진 공연이 이어지고, 인순이, 김현철, 윤상 등 가수들이 펼치는 개·폐막식 공연도 또 하나의 즐길 거리입니다.

[이순걸/울주세계산악영화제 이사장/울주군수 : "문화 행사라든지 이런 어떤 축제의 분위기는 우리 (이탈리아) 토렌트라든지 (캐나다) 밴프 산악 영화제에 가면 상상이 안 될 정도로 저희가 앞서 있다고…."]

지난해 5만여 명이 찾는 등 입지를 굳혀가고 있는 울주세계산악영화제는 다음 달 26일부터 닷새간 열립니다.

KBS 뉴스 조희수입니다.

촬영기자:정운호
조희수
조희수

이 기사가 좋으셨다면

울산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 검찰개혁 입법”

이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 검찰개혁 입법”
[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니
한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”

한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”
[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례

[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.