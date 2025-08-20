경남교육청 “아이톡톡 일시 접속장애…정보유출 없어”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

경남교육청은 빅데이터·인공지능(AI) 학습 플랫폼 '아이톡톡'에서 일시적인 접속 장애가 발생했다고 밝혔습니다.



교육청은 "용역업체 조작 실수로 지난 18일 비밀번호가 초기화됐지만, 개인정보 유출이나 데이터 훼손과 같은 2차 피해는 없었다"고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!