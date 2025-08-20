경남교육청 “아이톡톡 일시 접속장애…정보유출 없어”
입력 2025.08.20 (21:56) 수정 2025.08.20 (22:15)
경남교육청은 빅데이터·인공지능(AI) 학습 플랫폼 '아이톡톡'에서 일시적인 접속 장애가 발생했다고 밝혔습니다.
교육청은 "용역업체 조작 실수로 지난 18일 비밀번호가 초기화됐지만, 개인정보 유출이나 데이터 훼손과 같은 2차 피해는 없었다"고 밝혔습니다.
