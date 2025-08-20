‘낙동강 조류 경보제’ 개편…“채수 당일 경보 발표”
입력 2025.08.20 (21:56) 수정 2025.08.20 (22:16)
환경부가 낙동강 조류 경보제 운영 방식을 개선합니다.
환경부는 강물 시료 채수 장소를 기존 취수구 상류 2~4km 지점에서 취수구 50m 이내로 변경하고, 이달 말부터 시료 채수 당일 분석을 마쳐 경보를 발표합니다.
환경부는 강물 시료 채수 장소를 기존 취수구 상류 2~4km 지점에서 취수구 50m 이내로 변경하고, 이달 말부터 시료 채수 당일 분석을 마쳐 경보를 발표합니다.
박기원 기자 pray@kbs.co.kr
