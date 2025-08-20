‘낙동강 조류 경보제’ 개편…“채수 당일 경보 발표”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

환경부가 낙동강 조류 경보제 운영 방식을 개선합니다.



환경부는 강물 시료 채수 장소를 기존 취수구 상류 2~4km 지점에서 취수구 50m 이내로 변경하고, 이달 말부터 시료 채수 당일 분석을 마쳐 경보를 발표합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!