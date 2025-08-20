군산시, ‘민생 회복’ 2차 추경 천7백억 원 편성
입력 2025.08.20 (21:57) 수정 2025.08.20 (22:03)
군산시가 올해 2차 추가경정예산으로 천7백여 억 원을 편성했습니다.
1차 추경에 더하면 모두 1조 8천5백억 원 규모입니다.
주요 사업으로는 민생회복 소비쿠폰 7백71억 원, 군산사랑상품권 발행 58억 원, 이차전지 실시간 고도분석센터 구축 30억 원 등입니다.
이번 추경 예산안은 오는 26일 군산시의회 임시회에서 심의 의결을 거처 확정됩니다.
이수진 기자 elpis1004@kbs.co.kr
