군산시, ‘민생 회복’ 2차 추경 천7백억 원 편성

군산시가 올해 2차 추가경정예산으로 천7백여 억 원을 편성했습니다.



1차 추경에 더하면 모두 1조 8천5백억 원 규모입니다.



주요 사업으로는 민생회복 소비쿠폰 7백71억 원, 군산사랑상품권 발행 58억 원, 이차전지 실시간 고도분석센터 구축 30억 원 등입니다.



이번 추경 예산안은 오는 26일 군산시의회 임시회에서 심의 의결을 거처 확정됩니다.



