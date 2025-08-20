군산시, 노인 대상 불법 방문판매 단속
입력 2025.08.20 (21:58) 수정 2025.08.20 (22:05)
군산시가 노인 등 취약계층을 대상으로 허위·과대 광고 등 불법 방문판매 행위에 대한 단속에 나섰습니다.
또 노인 복지관 등을 찾아 계약서와 영수증 확인, 환불 안내 등 피해 예방법과 신고 요령을 소개했습니다.
군산시는 무료 사은품을 미끼로 고가의 건강식품이나 의료기기를 파는 불법 행위를 적발해 행정처분을 내릴 계획입니다.
또 노인 복지관 등을 찾아 계약서와 영수증 확인, 환불 안내 등 피해 예방법과 신고 요령을 소개했습니다.
군산시는 무료 사은품을 미끼로 고가의 건강식품이나 의료기기를 파는 불법 행위를 적발해 행정처분을 내릴 계획입니다.
이수진 기자 elpis1004@kbs.co.kr
