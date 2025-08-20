‘5·18 왜곡’ 지만원 약식기소…내일 손배소송 ‘선고’

동영상 고정 취소

5·18 북한군 개입설을 주장한 책을 쓴 지만원 씨에 대해 서울중앙지검이 5.18특별법 위반 혐의로 벌금 천만 원의 약식기소 결정을 내렸습니다.



지 씨는 2023년, '5·18 작전 북이 수행한 결정적 증거 42개'를 펴내 시민군 사진을 북한군 '광수'로 칭하는 등 허위 주장을 반복했습니다.



해당 도서는 현재 판매 금지 가처분 결정이 내려졌으며, 이 책에 대해 5·18기념재단 등이 제기한 손해배상 청구 소송의 선고가 내일 광주지방법원에서 진행될 예정입니다.



