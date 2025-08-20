평창, ‘행복플러스센터’ 공사 중단 장기화

동영상 고정 취소

평창 행복플러스학습센터 조성 사업의 공사 중단 기간이 길어지고 있습니다.



평창군은 사업 대상지에 대한 문화재 발굴 조사 기한이 당초 이달(8월) 말에서 다음 달(9월) 말까지로 연장됐다고 밝혔습니다.



이번 조치는, 해당 지역에서 조선시대 것으로 추정되는 옛 주거지 등 문화재가 발견돼 정밀 조사가 필요하다는 국가유산청의 판단에 따른 것입니다.



이 공사는 올해 5월부터 중단된 상탭니다.



