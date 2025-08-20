“혁신도시 남학생, 고교 없어 장거리 통학”

동영상 고정 취소

전찬성 강원도의원은 오늘(20일), 원주시청에서 기자회견을 열고 원주 혁신도시에는 여자 고등학교 1곳만 있어 남학생 300여 명이 1시간 이상 통학하고 있다고 주장했습니다.



이에 따라, 혁신도시 고교 신설 등 대책을 마련하라고 촉구했습니다.



이에 대해 강원도교육청은 학령인구 감소로 학교 신설은 어렵다며, 다양한 대안을 찾아보겠다고 밝혔습니다.



