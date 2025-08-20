“혁신도시 남학생, 고교 없어 장거리 통학”
입력 2025.08.20 (22:07) 수정 2025.08.20 (22:21)
전찬성 강원도의원은 오늘(20일), 원주시청에서 기자회견을 열고 원주 혁신도시에는 여자 고등학교 1곳만 있어 남학생 300여 명이 1시간 이상 통학하고 있다고 주장했습니다.
이에 따라, 혁신도시 고교 신설 등 대책을 마련하라고 촉구했습니다.
이에 대해 강원도교육청은 학령인구 감소로 학교 신설은 어렵다며, 다양한 대안을 찾아보겠다고 밝혔습니다.
김영준 기자 yjkim1@kbs.co.kr
