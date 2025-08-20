대구시의회, ‘문화예술진흥원 사태’ 대책 촉구
입력 2025.08.20 (22:01)
최근 부당 인사 개입 의혹이 제기된 대구문화예술진흥원 사태와 관련해 대구시의회가 대구시에 적극적인 대책 마련을 촉구했습니다.
시의회 문화복지위원회는 연간 천억 원 규모의 예산을 집행하는 대구 문화예술의 핵심 기관이 인사 개입과 운영 혼란, 불투명한 예산 집행 등으로 시민의 신뢰를 훼손했다고 지적했습니다.
또 대구시가 진흥원 문제를 면밀히 점검해 조직 개편과 운영 혁신 방안을 마련해야 한다고 강조했습니다.
최근 부당 인사 개입 의혹이 제기된 대구문화예술진흥원 사태와 관련해 대구시의회가 대구시에 적극적인 대책 마련을 촉구했습니다.
시의회 문화복지위원회는 연간 천억 원 규모의 예산을 집행하는 대구 문화예술의 핵심 기관이 인사 개입과 운영 혼란, 불투명한 예산 집행 등으로 시민의 신뢰를 훼손했다고 지적했습니다.
또 대구시가 진흥원 문제를 면밀히 점검해 조직 개편과 운영 혁신 방안을 마련해야 한다고 강조했습니다.
