국토부, 대구 제2수목원 조성 사업 ‘인정’

동영상 고정 취소

대구 제2수목원 조성 사업이 국토교통부로부터 사업 인정을 받으면서 추진에 속도가 붙게 됐습니다.



국토부가 고시한 사업 지역은 대구 동구 숙천동 산 33번지 일대 9만5천여 제곱미터 규모 토지로, 이번 고시에 따라 대구시는 이 곳에 수목원 관리 시설과 편의시설 등을 조성할 수 있게 됐습니다.



대구시는 2027년 완공을 목표로 전시와 교육, 연구 기능 등을 갖춘 제2수목원을 조성한다는 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!