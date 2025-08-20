강릉 폐기물 수거업체, 태백 주택·교회 화재 잇따라

동영상 고정 취소

강릉과 태백에서 화재가 잇따라 발생했습니다.



오늘(20일) 낮 12시 반쯤 강릉시 강동면의 한 폐기물 수거업체 야적장에서 불이 나, 폐목재 300톤과 굴삭기 1대를 태우고 6시간 만에 꺼졌습니다.



경찰과 소방당국은 정확한 피해 규모와 화재 원인 등을 조사하고 있습니다.



앞서 오늘(20일) 낮 12시쯤 태백시 장성동에서는 한 단층 주택에서 난 불이 인근 교회로 번지면서 주택과 교회를 모두 태우고 2시간 만에 꺼졌습니다.



