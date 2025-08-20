동해시, ‘큰 글씨 지방세 납부 고지서’ 제작·발급

동영상 고정 취소

동해시가 오는 12월 자동차세 고지서부터 '큰 글씨'로 지방세 납부 고지서를 제작 발급합니다.



큰 글씨 고지서는 과세 대상과 납부 기간, 세액, 계좌 등 핵심 정보의 글씨 크기를 키우고 고지서 중앙에 배치합니다.



동해시는 큰 글씨로 고지서를 발급하면 고령층과 시력이 불편한 시민들이 보다 쉽게 관련 정보를 확인할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!