동해시, ‘큰 글씨 지방세 납부 고지서’ 제작·발급
입력 2025.08.20 (22:04) 수정 2025.08.20 (22:08)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
동해시가 오는 12월 자동차세 고지서부터 '큰 글씨'로 지방세 납부 고지서를 제작 발급합니다.
큰 글씨 고지서는 과세 대상과 납부 기간, 세액, 계좌 등 핵심 정보의 글씨 크기를 키우고 고지서 중앙에 배치합니다.
동해시는 큰 글씨로 고지서를 발급하면 고령층과 시력이 불편한 시민들이 보다 쉽게 관련 정보를 확인할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
큰 글씨 고지서는 과세 대상과 납부 기간, 세액, 계좌 등 핵심 정보의 글씨 크기를 키우고 고지서 중앙에 배치합니다.
동해시는 큰 글씨로 고지서를 발급하면 고령층과 시력이 불편한 시민들이 보다 쉽게 관련 정보를 확인할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 동해시, ‘큰 글씨 지방세 납부 고지서’ 제작·발급
-
- 입력 2025-08-20 22:04:18
- 수정2025-08-20 22:08:49
동해시가 오는 12월 자동차세 고지서부터 '큰 글씨'로 지방세 납부 고지서를 제작 발급합니다.
큰 글씨 고지서는 과세 대상과 납부 기간, 세액, 계좌 등 핵심 정보의 글씨 크기를 키우고 고지서 중앙에 배치합니다.
동해시는 큰 글씨로 고지서를 발급하면 고령층과 시력이 불편한 시민들이 보다 쉽게 관련 정보를 확인할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
큰 글씨 고지서는 과세 대상과 납부 기간, 세액, 계좌 등 핵심 정보의 글씨 크기를 키우고 고지서 중앙에 배치합니다.
동해시는 큰 글씨로 고지서를 발급하면 고령층과 시력이 불편한 시민들이 보다 쉽게 관련 정보를 확인할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
-
-
김보람 기자 bogu0602@kbs.co.kr김보람 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.