뉴스 9

‘폭죽 대신 홈런포’ 이정후 생일날 시즌 7호 포

입력 2025.08.20 (22:04) 수정 2025.08.20 (22:09)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

양의지 탭댄스? 홈 쇄도…팬 홀리는 두산의 도파민 야구

양의지 탭댄스? 홈 쇄도…팬 홀리는 두산의 도파민 야구
중1인데 키가 198cm?…‘빅맨 가뭄’에 ‘단비’ 유망주 등장

중1인데 키가 198cm?…‘빅맨 가뭄’에 ‘단비’ 유망주 등장

다음
메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 자신의 27번째 생일을 자축하는 시즌 7호 홈런 포를 쏘아올리며, 최고의 하루를 보냈습니다.

샌디에이고 전에 1번 타자로 나선 이정후, 생일 축포는 1회 첫 타석부터 터졌습니다.

타구는 오른쪽 담장을 넘어갔고, 비거리 122m의 시즌 7호 홈런이 됐습니다.

무려 97일 만에 터진 홈런이었는데요,

이정후는 동료들의 큰 축하를 받았습니다.

이정후는 5회엔 2루타를 추가해 잊지 못할 생일을 만들었는데요.

8월달 타율을 3할 4푼 4리까지 끌어올리며 다시 상승세를 타는 모습입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘폭죽 대신 홈런포’ 이정후 생일날 시즌 7호 포
    • 입력 2025-08-20 22:04:20
    • 수정2025-08-20 22:09:02
    뉴스 9
메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 자신의 27번째 생일을 자축하는 시즌 7호 홈런 포를 쏘아올리며, 최고의 하루를 보냈습니다.

샌디에이고 전에 1번 타자로 나선 이정후, 생일 축포는 1회 첫 타석부터 터졌습니다.

타구는 오른쪽 담장을 넘어갔고, 비거리 122m의 시즌 7호 홈런이 됐습니다.

무려 97일 만에 터진 홈런이었는데요,

이정후는 동료들의 큰 축하를 받았습니다.

이정후는 5회엔 2루타를 추가해 잊지 못할 생일을 만들었는데요.

8월달 타율을 3할 4푼 4리까지 끌어올리며 다시 상승세를 타는 모습입니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 검찰개혁 입법”

이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 검찰개혁 입법”
[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니
한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”

한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”
[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례

[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.