‘폭죽 대신 홈런포’ 이정후 생일날 시즌 7호 포

메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 자신의 27번째 생일을 자축하는 시즌 7호 홈런 포를 쏘아올리며, 최고의 하루를 보냈습니다.



샌디에이고 전에 1번 타자로 나선 이정후, 생일 축포는 1회 첫 타석부터 터졌습니다.



타구는 오른쪽 담장을 넘어갔고, 비거리 122m의 시즌 7호 홈런이 됐습니다.



무려 97일 만에 터진 홈런이었는데요,



이정후는 동료들의 큰 축하를 받았습니다.



이정후는 5회엔 2루타를 추가해 잊지 못할 생일을 만들었는데요.



8월달 타율을 3할 4푼 4리까지 끌어올리며 다시 상승세를 타는 모습입니다.



