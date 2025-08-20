뉴스 9

중1인데 키가 198cm?…‘빅맨 가뭄’에 ‘단비’ 유망주 등장

입력 2025.08.20 (22:06) 수정 2025.08.20 (22:11)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘폭죽 대신 홈런포’ 이정후 생일날 시즌 7호 포

‘폭죽 대신 홈런포’ 이정후 생일날 시즌 7호 포
손흥민 울린 마음 속 영웅은? “쏘니, 우리는 널 언제나 기다릴거야”

손흥민 울린 마음 속 영웅은? “쏘니, 우리는 널 언제나 기다릴거야”

다음
[앵커]

유소년 농구들이 꿈을 키우는 '빅맨 캠프'에 진짜 '빅맨' 유망주가 등장해 화제입니다.

키 198cm의 중학교 1학년, 고현곤이 그 주인공인데요.

대형 센터 가뭄에 시달리는 한국 농구에 단비로 성장할 수 있을까요?

이무형 기자가 만났습니다.

[리포트]

중학생 농구 꿈나무들로 가득한 코트에, 얼핏 봐도 눈에 띄는 큰 키를 자랑하는 한 소년.

바로 키 198cm 중학교 1학년 고현곤입니다.

2011년생, 13살이지만 이미 양팔길이(윙스팬)가 2m 4cm.

키는 3년 전부터 1년에 20cm씩 자라기 시작해, 어느덧 신장 2m에 달하는 오세근만큼 커졌습니다.

[오세근 : "실제로 옆에서 보니까 더 위압감도 있고… (만 나이로 13살이에요.) 하하하하하하..."]

고현곤은 일일 강사로 나선 전태풍과 1대 1 대결을 앞두고도 주눅들지 않았습니다.

[고현곤 : "자밀 워니처럼 포스트업으로 부술게요."]

농구를 시작한 지 2년밖에 안됐지만, 압도적인 체구에서 나오는 힘과 잠재력으로 최고 테크니션인 전태풍을 쩔쩔 매게 만들었습니다.

[전태풍/SK 빅맨 캠프 특별강사 : "마지막에 수비 열심히 했는데 너무 무겁네요, 생각보다. 키는 못 가르쳐요. 제대로 하면 하승진 다음으로 이 아이가 NBA 들어갈 수 있어요, 만약 열심히 한다면."]

올해 프로 데뷔를 앞둔 선배 에디 다니엘처럼 SK의 연고지명선수 등록을 앞둔 고현곤.

고질적인 '빅맨 부재'에 시달리는 한국 농구에 새로운 골밑 지배자를 꿈꾸는 유망주가 자라고 있습니다.

[고현곤/전주남중 1학년 : "2m 10cm까지만 크면 좋겠어요. 나중에 한국 농구를 더 빛나게 만들 수 있는 그런 선수가 돼서 오도록 하겠습니다."]

KBS 뉴스 이무형입니다.

촬영기자:정형철/영상편집:이상철/그래픽:고석훈

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 중1인데 키가 198cm?…‘빅맨 가뭄’에 ‘단비’ 유망주 등장
    • 입력 2025-08-20 22:06:50
    • 수정2025-08-20 22:11:06
    뉴스 9
[앵커]

유소년 농구들이 꿈을 키우는 '빅맨 캠프'에 진짜 '빅맨' 유망주가 등장해 화제입니다.

키 198cm의 중학교 1학년, 고현곤이 그 주인공인데요.

대형 센터 가뭄에 시달리는 한국 농구에 단비로 성장할 수 있을까요?

이무형 기자가 만났습니다.

[리포트]

중학생 농구 꿈나무들로 가득한 코트에, 얼핏 봐도 눈에 띄는 큰 키를 자랑하는 한 소년.

바로 키 198cm 중학교 1학년 고현곤입니다.

2011년생, 13살이지만 이미 양팔길이(윙스팬)가 2m 4cm.

키는 3년 전부터 1년에 20cm씩 자라기 시작해, 어느덧 신장 2m에 달하는 오세근만큼 커졌습니다.

[오세근 : "실제로 옆에서 보니까 더 위압감도 있고… (만 나이로 13살이에요.) 하하하하하하..."]

고현곤은 일일 강사로 나선 전태풍과 1대 1 대결을 앞두고도 주눅들지 않았습니다.

[고현곤 : "자밀 워니처럼 포스트업으로 부술게요."]

농구를 시작한 지 2년밖에 안됐지만, 압도적인 체구에서 나오는 힘과 잠재력으로 최고 테크니션인 전태풍을 쩔쩔 매게 만들었습니다.

[전태풍/SK 빅맨 캠프 특별강사 : "마지막에 수비 열심히 했는데 너무 무겁네요, 생각보다. 키는 못 가르쳐요. 제대로 하면 하승진 다음으로 이 아이가 NBA 들어갈 수 있어요, 만약 열심히 한다면."]

올해 프로 데뷔를 앞둔 선배 에디 다니엘처럼 SK의 연고지명선수 등록을 앞둔 고현곤.

고질적인 '빅맨 부재'에 시달리는 한국 농구에 새로운 골밑 지배자를 꿈꾸는 유망주가 자라고 있습니다.

[고현곤/전주남중 1학년 : "2m 10cm까지만 크면 좋겠어요. 나중에 한국 농구를 더 빛나게 만들 수 있는 그런 선수가 돼서 오도록 하겠습니다."]

KBS 뉴스 이무형입니다.

촬영기자:정형철/영상편집:이상철/그래픽:고석훈
이무형
이무형 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 검찰개혁 입법”

이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 검찰개혁 입법”
[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니
한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”

한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”
[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례

[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.